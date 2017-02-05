Ринат Ахметов уже не авторитет! Кому достались активы «хозяина Донбасса»?

Евромайдан серьезно девальвировал активы украинских олигархов. За три года серьезно поистрепали и активы богатейшего человека Украины Рината Ахметова. Впрочем, Ринат Леонидович еще относительно легко отделался – принадлежащие ему активы упали в цене «всего лишь» в 3-4 раза в то время, когда его донецкий соратник Тарута (назначенный в 2014 губернатором Донецкой области по ахметовской рекомендации) признал себя банкротом.

В 2014 году казалось, что Ахметова лишат всей собственности – после падения Януковича и развала «Партии регионов» «хозяин Донбасса» лишился политической «крыши», а, следовательно, был наиболее подходящей кандидатурой на раскулачивание со стороны ЛДНР, Порошенко и Коломойского. Однако путем подкрепленных финансовыми вливаниями «договорняков» и обеспечения лояльности значительной части «Оппозиционного блока» к Порошенко сумел «пропетлять», сохранив статус богатейшего человека страны. Как следует из новой серии «пленок Онищенко», Ахметов был вынужден заплатить Порошенко $200 млн «откупных» за возможность сохранить статус-кво.

Роль Ахметова в событиях весны 2014 на Донбассе остается до сих пор непонятной. По всей видимости, Ахметов пытался использовать протестный потенциал края для того, чтобы пошантажировать майданную власть, выторговав для себя сохранение активов и политического влияния в регионе. Однако эти планы были нарушены началом турчиновской «АТО» и желающим отжать ахметовский бизнес Коломойским, чьи карбаты выступали основной ударной силой киевской клики в первые месяцы войны.

Подписание «Минска-1» и последовавшие за ним выборы в Раду помогли Ахметову остановить лавинообразный процесс разрушения собственной бизнес-империи. Все это время Ахметов старался сохранять связи с Донбассом, выдавая гуманитарную помощь (доставку которой нередко блокировали нацбаты) местным жителям, объективно спасшей множество человеческих жизней. А в марте 2016 ходили слухи, что киевский режим с подачи Медведчука рассматривал варианты инсталляции Ахметова и Бойко в руководящие органы неких администраций, которые были бы созданы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, вместо провозглашенных республик.

Ахметова нередко называют основным бенефициаром «реформирования» тарифов до уровня «европейских». Это действительно так – Порошенко кинул Ринату Леонидовичу «плюшку» с целью покрыть убытки предыдущих периодов. Особенно наглядно это проявилось в решении НКРЭКУ о применении формулы «Роттердам+» для расчета цены угля для ТЭС.

Впрочем, даже организованный тарифный геноцид так и не помог вертикально интегрированному ахметовскому холдингу «ДТЭК» (10 ТЭС, 2 ТЭЦ, угольные шахты и обогатительные фабрики, облэнерго, предприятия теплокоммунэнерго, в т.ч. «Киевэнерго») выбраться из убытков. А все дело в том, что значительная часть доходов уходила на погашение долгов предыдущих периодов. Долги «ДТЭК» составляют $2,5 млрд, 60% которых номинированы в валюте, в то время когда львиная доля доходов компании – в гривне (экспорт электроэнергии обвалился с $600 млн в лучшие годы до нынешних $150 млн). Это приводило к тому, что на протяжении 2014-2016 кредиторы «ДТЭК» шли на постоянные реструктуризации долгов – на все более выгодных для себя условиях. В принципе, долги практически любого украинского олигарха превышают активы – Ахметов в данном случае не исключение. А их «история успеха» непосредственно связана с доступом к «корыту» и возможностью выбивать у погрязшего в коррупции государства преференции и льготы. Финансовые же показатели «ДТЭК» таковы: 2014 – убыток $730 млн, 2015 – убыток $1,4 млрд, 2016 (3 квартала) – убыток $100 млн.

Не лучшим образом обстоят дела и у другого крупнейшего актива Ахметова – горно-металлургической группы «Метинвест» (71,2% акций – Ахметов, 23,7% – Новинский). Весной 2015 компания вошла в состояние технического дефолта, что вынудило ее прибегнуть к реструктуризации еврооблигаций. Общий долг «Метинвеста» составляет $2,9 млрд, а финансовые показатели таковы: 2014 – прибыль $159 млн, 2015 – убыток $1 млрд, 2016 (первое полугодие) – прибыль $90 млн.

События конца 2016 – начала 2017 свидетельствуют, что над Ахметовым, как и в 2014 году, навис «дамоклов меч» не просто утраты статуса олигарха, но и значительной части остатков «физического» бизнеса. Атака на Ахметова идет по всем направлениям.

Во-первых, ожесточенные боевые действия в Авдеевке привели к консервации местного коксохимического завода. А значит – остановятся часть производственных мощностей в Мариуполе, чья работа невозможна без производимого в Авдеевке кокса.

В то же время, железнодорожная блокада Донбасса с подрывом ж/д путей бьет по ахметовским интересам. По предварительным данным, через несколько дней на ряде ТЭС закончится уголь, что приведет не только к блэкаутам, но и очередным потерям ахметовской «ДТЭК».

На этом потери Ахметова на Донбассе не ограничиваются – на днях стало известно, что телеком-оператор «Vega» перешел под контроль ДНР.

Во-вторых, под конец 2016 мэр Киева Кличко огласил планы по разрыву городом договора концессии с «Киевэнерго», роль которого должна быть замещена иностранным капиталом.

В-третьих, после национализации «ПриватБанка» подобная участь может ожидать ахметовский банк «ПУМБ», о чем активно судачат в банковской среде.

В то же время, не первую неделю распространяются слухи о расколе «Оппоблока» на две группы – Ахметова-Новинского-Вилкула и Фирташа-Левочкина-Бойко. Эти «тройки» далеко не новы – все вышеперечисленные персонажи являются давними партнерами по бизнесу. Притом не исключено, что первая группа (ахметовская) будет активно сотрудничать с Порошенко, вплоть до неформального усиления трещащей по швам коалиции во избежание досрочных парламентских выборов. Взамен Порошенко прекратит атаку на ахметовский бизнес и прекратит уголовное преследование Новинского. В принципе, политическая поддержка – это единственное, что на сегодняшний день может предложить Ахметов Порошенко, потому вышеуказанные комбинации не лишены логики. Впрочем, зная как Порошенко «выполняет» свои обещания (на примере того же Онищенко) совершенно не факт, что это убережет ахметовский бизнес от притязаний порошенковской клиентеллы.

Украинские олигархи проявили вопиющую недальновидность, поддержав Евромайдан, катастрофически обрушивший стоимость бизнес-активов, а затем начали бороться с «российской агрессией», что обрушило украинскую экономику уже даже не в третий, а в четвертый мир. Удивляет и то, что олигархи, вместо активной борьбы против «отжима» своих активов и уменьшения политического веса, предпочли безропотно стать в порошенковское стойло, выплачивая дань в «черные кассы» «президента». Судя по динамике развития событий, звезда бизнес-империи Ахметова закатывается – Ринат Леонидович пойдет «под нож» порошенковской «деолигархизации».