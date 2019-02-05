Россиянам объяснили, как повысить пенсию с помощью простых документов

В сегодняшних реалиях можно констатировать, что граждане России самым чувствительным образом реагируют на пенсионные изменения. Люди взволнованы тем обстоятельством, что власти страны решили поднять возраст выхода на пенсию.

Вместе с этим на повестке дня находится вопрос о низком уровне пенсионного обеспечения россиян. Многие люди вынуждены довольствоваться мизерной пенсией, отказываясь верить в то, что с помощью пенсионной реформы люди почувствуют значительное улучшение своего материального положения.

Пока разговоры о пенсионной реформе все еще остаются актуальными, следует обратиться к простому способу увеличения пенсии, о котором многие пенсионеры забывают. Речь идет о предоставлении справок, благодаря которым можно рассчитывать на перерасчет пенсии в большую сторону.

– Свидетельство о рождении ребенка позволит установить продолжительного нестрахового периода, за который к пенсии начисляются дополнительные баллы. В основном подобный перерасчет положительно сказывается на пенсии женщины за счет замены отпуска по уходу за ребенком баллами.

Вместе с этим свидетельство о рождении дает право на получение доплаты к пенсии за иждивенца. Речь идет о тех пенсионеров, у которых имеется несовершеннолетний ребенок или ребенок в возрасте от 18 до 23 лет, обучающийся по очной форме.

– В свою очередь документ о награждении позволит рассчитывать на повышенную пенсию в основном тем гражданам, которые награждены званием "Ветеран труда".

– Мало кто знает, что для увеличения пенсии можно использовать справку о размере пенсии супруга. Речь опять же идет о факте установления того, что человек находится на иждивении. В данном случае иждивенцем признается нетрудоспособный супруг (достигший пенсионного возраста или инвалид), которому собственных доходов недостаточно для обеспечения своих жизненных потребностей. Соответственно, он находится на содержании у второго супруга, доход которого выше.

– Также повысить пенсию можно с помощью справки из Пенсионного фонда о периоде ухода за нетрудоспособным. Подобный период не фиксируется в трудовой книжке, но зато засчитывается в стаж, поэтому позволяет получить за каждый год ухода 1,8 пенсионных балла.

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