Сборная России не удержала чемпионский титул

Выигрывая со счётом 3:1, россияне, к сожалению, уступили шведам.

3:1 – это после первого тайма. У нас размочил счёт Янис Бефус на 19-й минуте. Правда, соперник сумел довольно быстро отыграться усилиями Даниэля Моссберга (22), но первая половина встречи осталась всё же за командой Сергея Мяуса. Два мяча забили Евгений Иванушкин (40, со своб.) и Алмаз Миргазов (41, с угл.).

Что случилось с нашей сборной во втором тайме? Версии можно строить разные. Только вот исход в этой истории, увы, не в нашу пользу. На 60-й минуте приблизил свою ледовую дружину к победе Кристоффер Эдлунд, а на 83-й – Эрик Петтерссон. Золотым стал гол Адама Гилльяма (90, с угл.). 4:3 – и шведы прервали четырёхлетнюю серию сборной России в качестве чемпионов мира. Ничего не поделаешь, когда-нибудь это должно было случиться. И случилось в Швеции.

А вот бронза, как этого и следовало ожидать, досталась хоккеистам из Финляндии. В ворота сборной Норвегии влетело в общем итоге 11 мячей. Языком протокола это выглядит так: Юхо Лиукконен (3, со св., 29, 46, с угл.), Маркус Кумпуойя (11, с угл.), Пекка Ринтала (26, с угл., 74, 88, со св.), Теему Мяяття (53), Микко Рюткёнен (62, с пен.), Самули Хелавуори (77) и Туомас Мяяття (85).

У норвежцев автором гола престижа стал Николай Йенсен (8, с угл.). На 22-й минуте он мог забить с пенальти, но пробил мимо ворот. В итоге – 11:1.

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