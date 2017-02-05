Сборная России сыграет в финале чемпионата мира со шведами

05.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В ½ финала россияне сломили сопротивление команды Финляндии, а Швеция разгромила Норвегию.

Мячи у нашей команды 4 февраля забивали Алан Джусоев (24, 35), Янис Бефус (27, с угл.), Алмаз Миргазов (51, с угл.), Артём Бондаренко (81, с угл.) и Юрий Шардаков (85). У Финляндии ответили точными ударами Микко Луккарила (29), Пекка Ринтала (53), Микко Рюткёнен (81) и Юхо Лиукконен (83). 6:4.

Хозяева мирового первенства без особых усилий вколотили в ворота норвежцев 17 голов, пропустив два.

В матче за 5-е место сборная Казахстана обыграла американцев (10:4). Седьмой на чемпионате стала команда Германии, взявшая верх над Белоруссией (12:7).

 

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