Семь шагов Путина на Средиземноморье. Геополитические успехи России от которых трясет Запад

Англо-саксонский мир трясет. А на европейском континенте — просто паника, так быстро там теряют геополитические позиции. Но при этом мастаки рассказать, что в ослаблении Запада виноваты не они, не рукотворный кризис с наплывом беженцев, не полный конфуз с евро. Проще всего видеть во всем русский след.

Совсем уж оригинальную версию представило в эти дни французское издание Liberte Politique. Там говорят о том, что «прохлопали» аж целых семь шагов Путина на том самом Средиземноморье.

Шаг номер 1: присоединение Крыма. По мнению французов, именно тогда, в феврале 2014-го, были заложены основы новой средиземноморской политики России. В Европе в тот момент были слишком озабочены идеологическими лозунгами, чтобы осознать долгосрочное значение этого исторического момента.

Шаг номер 2: Сирия. Да, сейчас Минобороны России постепенно сокращает группировку ВКС (буквально накануне на Родину вернулся авианосец "Адмирал Кузнецов"), но присутствие российских военных на базах в Тартусе и Латакии закреплено.

Шаг номер 3: Турция. Уничтожение российского Су-24 автор статьи называет ошибкой, которая послужила президенту Эрдогану хорошим уроком. Он сделал вывод: с влиятельной Россией лучше договариваться, чем провоцировать. Сейчас отношения Москвы и Анкары вновь развиваются на доверительной основе. В итоге, пишут французы, у русских — свободная навигация военных кораблей через проливы Босфор и Дарданелл, то есть выход из Черного моря в Средиземное. А выйдя в большое Средиземноморье, русские могут идти заправляться хочешь в Сирию или в Египет.

Шаг номер 4: Французы пишут о сближении египетского президента-генерала Ас-Сиси и с Путиным, и с сирийским президентом Асадом. Что правда — то правда: в Совбезе ООН Египет стал по Сирии голосовать вместе с Россией, а не с Саудовской Аравии. Больше того, Египет отказался поддержать саудовскую операцию в Йемене. Зато в октябре прошлого года в самом Египте российские десантники приняли участие в общих военных маневрах с египетской армией.

Шаг номер 5: Французы подчеркивают, где проходили эти маневры в египетской Западной пустыне, то есть на границе с Ливией. И не просто с Ливией, а с той ее частью, что находится под контролем войск генерала Халифа Хафтара. Евросоюз его власть не признает, общаясь с "фантомным правительством национального единства". Россия, напротив, руководствуется достоверными сведениями о реальном положении дел и ведет диалог с тем самым генералом Хафтаром. В 2016 году он дважды был в Москве, встречался с главой МИД Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и министром обороны Сергеем Шойгу.

11 января 2017 года Хафтар был на борту авианосца "Адмирал Кузнецов" — экскурсия по кораблю и сеанс связи с генералом армии Шойгу. Известно, что Хафтар просит поддержать оружием усилия его отрядов по борьбе с головорезами-исламистами.

Для справки: под контролем генерала Хафтара находится порт Тобрук — единственный глубоководный порт на всем африканском побережье между Египтом и Алжиром.

Шаг номер 6: по мнению автора, российские стратеги присматривались к алжирской базе в Мерс-эль-Кебире, ведь у Москвы — давно сложившиеся с Алжиром военные отношения, и арсенал местной армии во многом состоит из российского оружия. Но этот вариант не состоялся: еще в 2013 году Алжир категорически отказался предоставлять российскому флоту свободу передвижения. И вот тут французы внесли в свою конструкцию еще один экзотический сюжет.

Они вспомнили, как в марте 2016-го в Россию прибыл марокканский король Мохаммед VI и ему было сказано, что "Кремль учитывает позицию Марокко в вопросе Западной Сахары".

Шаг номер 7: Западная Сахара — это бывшая колония Испании, где есть движение за независимость — фронт POLISARIO. Но большую часть Западной Сахары занимает Марокко. Ее король считает, что это — его земля. Что ему сказали в Кремле, мы слышали. А ведь и Западная Сахара, и, собственно, Марокко — это уже Атлантика. Вот французы и приходят к выводу, что это — седьмой шаг Путина, чей флот теперь может выходить из Черного моря через Босфор и Дарданеллы, в Средиземном море заправляться в Сирии и Египте, а под прикрытием марокканцев проходить через Гибралтарский пролив и оказываться на просторах Атлантики, то есть в тылу НАТО.

Правда, вся эта конструкция сыпется, если иметь в виду, что, во-первых, режим свободного прохода и через Босфор и Дарданеллы из Черного моря в Средиземное и через Гибралтарский пролив в Атлантику регулируется международными договорами. То есть Путину в данном случае не надо интриговать ни с турками, ни с марокканцами. Они и так обязаны пропустить. Во-вторых, недавний переход авианосца "Адмирал Кузнецов" из Заполярья к Сирии и обратно показал: даже если российскому флоту отказывают в дозаправке, он все равно дойдет — подойдут танкеры и так далее. И получается, что французы фиксируют не столько, конечно, возросшую мощь России, сколько ослабление позиций Запада — по тем самым внутренним причинам.