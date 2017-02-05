Сирия: Турки «ломают» Эль Баб. Скоро перережут снабжение







В продолжение к http://colonelcassad.livejournal.com/3225834.html События под Аль-Бабом продолжают активно развиваться.

Ближе к ночи, ресурсы Халифата стали сообщать, что после контратак с применением смертников, отряды дивизии "Султан Мурад" и "Ахрар-аш-Шам" были отброшены из Бзаа. Боевики неожиданно подорвали 2 шахид-мобиля, что привело к потерям среди протурецких боевиков и их бегству на окраины города, после чего в город снова зашла пехота Халифата, которая по заявлениям пропаганды Халифата "ведомая волей Аллаха отбросила продажных слуг турецких крестоносцев на окраины города". Со стороны протурецких боевиков поступают сообщения, что в Бзаа введены дополнительные отряды дивизии "Хамза", которые ведут уличные бои в западной и центральной части города. Халифатчики заявляют, что по большей части вернули Бзаа под свой контроль.

"Зеленые" источники так же указывают на серьезные потери с обеих сторон в ходе уличных боев, которые осложняются невозможностью эффективно применять авиацию и артиллерию в ходе сложившегося в городе хаоса и ночного времени суток. Контратака Халифата очевидно преследует цель не допустить соприкосновения турецкой и сирийской армий к востоку от Аль-Баба, что говорит о том, что командование "черных" пока не готово оставить Аль-Баб, хотя не исключен вариант, когда массированная контратака призвана дезорганизовать наступающих противников "черных" и дать возможность им организованно отступить из образующегося котла на юго-восток. На данном этапе горловина Аль-Бабского котла составляет около 5 километров. В течении 5-6 февраля она уже может быть взята под огневой контроль турками и сирийцами, после чего катастрофа аль-бабской группировки Халифата будет лишь вопросом времени. Так что думается ближайшие несколько дней будут определяющими, что и отражается в резко выросшем накале боев.







Турецкие СМИ сообщают http://aranews.net/2017/02/51-isis-militants-killed-turkish-airstrikes-syrias-al-bab/, что в ходе авиаударов в районе Аль-Баба сегодня Халифат потерял 51 человека, включая 3 полевых командиров. К югу от Аль-Баба авиаудары по боевикам наносят ВВС Сирии и ВКС РФ. К югу от Аль-Баба халифатчики сегодня подорвали шахид-мобиль в занятом САА Аране https://twitter.com/worldonalert/status/827957084423671809 и повредили из ПТУРа Т-72 сирийской армии https://twitter.com/worldonalert/status/827967244835618816 На фоне продолжающихся ожесточенных боев и бомбардировок, жители Бзаа бегут из города.



И еще один примечательный момент. По данным иранских источников отставной сирийский генерал-майор Али Максуд заявил https://www.riskmap.com/#/m/10397633/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter, что именно сирийская армия освободит Аль-Баб в ближайшее время. Частная ли это позиция или ретрансляция фактического сценария дальнейшего развития событий, скоро увидим.





Отряды "Ахрар-аш-Шам" в восточной части Бзаа.





Проход турецкой механизированной колонны через Азаз.





Боевики Халифата убитые в ходе уличных боев в Бзаа.





Авиаудары ВКС РФ к югу от Аль-Баба.













Найденные днем в Бзаа удостоверения личности боевиков Халифата. Интересно, указанные на документах номера отражают количество выданных удостоверений?

















Пехота ССА во время недолгого контроля над Бзаа.









Засветившийся "польский военторг".









Вот здесь и на фото ниже видны серийные номера, так что при желании, можно попробовать установить, через какую страну Польша поставляет свои "Зушки" террористам в Сирии.









Колонна турецкой армии проходящая через Азаз.





Несколько десятков грузовиков, бронеавтомобилей, БМП и танков прошли через город на юг и расположились в районе госпиталя Азаза. Вероятно, завтра они выдвинуться к Аль-Бабу.





Поселок занятый Халифатом к северу от Кабайсина (виднеется на горизонте).





Подземные тоннели к востоку от Аль-Баба, где "черные" прячутся от авиаударов.









Стоит так же отметить, что один из главарей "Ахрар-аш-Шам" Абу Хани Алмасари был сегодня убит к западу от Алеппо в результате авиаудара американской коалиции.

Примечательно то, что под Аль-Бабом, американская коалиция как бы оказывает помощь турецкому наступлению, в котором принимает участие "Ахрар-аш-Шам".





Такие вот хитросплетения.



PS. На заглавных фотографиях - турецкая и сирийская армия в районе Аль-Баба.

Шеврон "Карс" на одном из солдат может свидетльствовать о его принадлежности к 14-й механизированной пехотной бригаде из состава 9-го армейского корпуса 3-й Армии.

