Слабоумие и наглость: с завода Jaguar Land Rover украли две фуры двигателей

В компании недоумевают, как такое могло случиться. Второе вопрос - кому и для чего понадобилось столько двигателей, если их невозможно будет реализовать в силу уникальности?

На этой неделе в Солихалле случилось ужасное — с завода компании Jaguar Land Rover (JLR) преступниками были похищены двигатели. Не один и даже не пять, а целых два трейлера, в каждый из которых можно загрузить порядка 40 моторов! Но ограбление было не простым, а, пожалуй, дерзким: после удачного вывоза одной машины с украденным, преступники вернулись за «добавкой».

Злоумышленники проникли на завод через главные ворота. После того, как полуприцеп с двигателями был зацеплен к тягачу, преступник подошёл на КПП и показал документы, после чего охранник позволил автомобилю покинуть территорию предприятия. Вероятно, удивившись, как всё легко прошло, воры решили повторить трюк — вернувшись на завод, они «освоили» второй полуприцеп, загруженный двигателями, и также благополучно покинули место преступления. Каждая операция была «провёрнута» примерно за шесть минут.

В такой ситуации назвать преступниками людей, похитивших моторы Ягуаров и Ленд Роверов, не получается, ведь на завод их пропустила охрана и выпустила она же — получается добровольная передача имущества.

Смешно, да не до смеха. По крайней мере, руководству JLR. Ещё бы — лишиться двигателей на сумму около трёх миллионов фунтов стерлингов. С ответственными всех подразделений была проведена оперативная планёрка, на которой пытались выяснить, как такое могло случиться.

Полиция ведёт расследование случившегося, и за предоставление информации о местонахождении преступников полагается вознаграждение. В компании сообщили, что происшествие никак не повлияет на производственные планы.

Так просто использовать украденные двигатели для установки на автомобили не получится: во-первых, программное обеспечение, необходимое для управления работой агрегата, является проприетарным; во-вторых, у разных модификаций крепления под коробку передач и другого оборудования — уникальны; в-третьих, у каждого из моторов есть серийный номер (который, конечно же, при желании можно «перебить»).

Однако, есть ещё один интересный момент в этом деле. Несколько лет назад похожий случай произошёл… на заводе Jaguar Land Rover. Тогда преступникам удалось вывезти двигатели на сумму около 1.5 миллионов долларов. Этот случай не был обнародован в прессе, но виновные, как пишут британский СМИ, были найдены — суд над ними состоялся в прошлом году. Злоумышленники планировали разобрать моторы на запчасти.