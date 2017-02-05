Слава еврейской Хунте Украины, будь она неладна

Из Вашингтона передают, что сегодня Президент США Дональд Трамп трижды звонил президенту Украины петро порошенко с просьбой о личной встрече в любое удобное для нашего главы государства время.

По сообщениям наших корреспондентов, боевики в районе Авдеевки дважды использовали против наших бойцов боевые рентгеновские лазеры и тактические ядерные боеприпасы, предоставленные главарям т.н. ЛНР и "ДНР" под видом гуманитарной помощи Путиным и его бандой. Один из этих боеприпасов разорвался в штабе батальона "Азов". Жертв удалось избежать. Ответным огнём убито не менее 50 сепаратистов.

Из Вашингтона передают, что сегодня Президент США Дональд Трамп трижды звонил президенту Украины петро порошенко с просьбой о личной встрече в любое удобное для нашего главы государства время. Однако, как передаёт пресс-служба п. порошенко, он не смог дать своему американскому коллеге никаких гарантий, поскольку каждый день с утра и до позднего вечера участвует в похоронах бойцов АТО, непрерывно прибывающих с Юго-Востока Украины в удобных комфортабельных современных холодильниках, любезно переданных украинской стороне предыдущей американской администрацией в вечное пользование.

Ещё одна новость из далёкой Америки. Как сообщил нашему корреспонденту высокопоставленный источник в новой американской администрации, пожелаший остаться неназванным, лидер партии Батькивщина Юлия Володимировна Тимошенко не сумела встретиться с избранным президентом Трампом по причине нелепого курьёза.

Дело в том, что наша Юля, как всегда, пришла на эту встречу с новой блестящей косой и в нарядном коричневом платье, изящно расшитом национальными вышиванками и элегантно украшенном по низу консервными банками из-под "шпротного паштета" и "кильки в томате" в знак протеста против непрекращающихся российских провокаций в адрес прибалтийских государств. Однако, как продолжил неназванный источник нашего коррспондента, пресс-секретарь американского Президента Шой Спайсер, не разобравшись в политической составляющей наряда Юлии Володимировны, прервал своё выступление, громко сказал "Изыди!" И трижды истово перекрестился.

В минувшем году КНР резко упал спрос на смартфоны американской фирмы "Эппл". Согласно информации из заслуживающих доверия источников, их место на китайском рынке занимает продукция южно корейской компании Самсунг. Мы обратились с вопросом к нашему эксперту Тарасу Брэхало, и вот что он сказал:

"Спад продаж американских телефонов на китайском рынке объясняется тайным сговором Президента России Путина и китайского лидера Си Дзиньпина, решившим обрушить американскую экономику в ответ на антикитайскую риторику Дональда Трампа и непрекращающиеся санкции против Российской экономики, из-за которых она уже скоро четыре года трещит по швам. И будет трещать ещё, как минимум, 100 лет. В то же время Украина в состоянии предложить китайскому потребителю наш собственный, украинский смартфон модели "Опанас-ДБЛ". Эта модель выгодно отличается от своих американских и корейских аналогов тем, что с её помощью вы всегда бесплатно можете набрать номер приёмной Всемирного Банка и уточнить, какой именно транш и на какую сумму нам никогда не будет переведён."

Согласно последним опросам общественного мнения, проведённым независимыми агентствами, более половины украинцев поддерживают идею петра порошенко о вступлении нашей страны в НАТО. Мы опросили на улицах Киева более тысячи горожан, и вот как выглядел типичный ответ киевлян в ходе бесед с нашими специальными коррщеспондентами:

Корреспондент: Скажите, будь ласка, шо вы себе думаете за НАТО и за наше туда вступление?

Киевлянин: А шо тут думать? Я так розумею, в гамно мы уже вступили три года назад. И успешно прошли проверку. Теперь можно и в НАТО. Там усе такие. Так шо хуже нам не будет.

И последнее. Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил в Facebook, что в Украине с 3 февраля вступил в силу мораторий охоты на лося.

"С сегодняшнего дня охота на этих животных в течение 25 ближайших лет на территории Украины запрещена. Только что подписал соответствующий приказ", – написал Семерак.

Мы отправили нашего корреспондента в Министерство Экологии, и вот что ему удалось выяснить.

"Действительно, такое постановление было принято, - сообщили в ведомстве, - его цель - сохранить поголовье хотя бы лосей на Украине в условиях непрекращающейся охоты на свиней, козлов и баранов, объявленной на Юго-Востоке нашей страны бандитами из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Эта охота уже привела к печальным последствиям. Количество забитых парно- и непарнокопытных в этом регионе сегодня достигает нескольких десятков в день.

И хотя общая численность стада у нас на сегодня - не менее 25-30 млн голов, ситуация заставляет принимать срочные меры.

Мы передавали последние известия!

Слава Украине!