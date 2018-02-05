Состоятельных пенсионеров не будут лишать пенсий

Буквально накануне в информационном пространстве появилась информация о том, что состоятельные пенсионеры в текущем году будут лишены право получения пенсионных выплат. Но чуть позже выяснилось, что с действительностью эти сообщения не имеют ничего общего.

Из уточненных данных стало понятно, что пенсионеры, которых государство может назвать богатыми, останутся с пенсиями. Соответственно, никаких решений на сей счет принято не было. Власти объяснили, что хоть сегодня в России и наблюдаются проблемы с наполняемостью бюджета, но решать их исключительно с помощью такой социально незащищенной прослойки населения, как пенсионеры, не планируется.

Многие россияне были взволнованы сообщениями о том, что некоторых пенсионеров могут лишить пенсий. В частности, сообщалось, что подобная участь затронет тех пенсионеров, у которых годовой доход превышает один миллион рублей, либо же их оклад превышает региональный показатель в два с половиной раза.

Тем временем, ранее российский президент Владимир Путин сетовал на надобность оказания дополнительной поддержки пенсионерам. Он указывал на то, что государство не только не откажется от взятых на себя ранее социальных обязательств, а еще и продумает новые варианты помощи. В этом контексте Путин напомнил, что с первого апреля будет произведена индексация социальных пенсий. Инвалиды получат прибавку в размере 4,1 процента.

Напомним, предыдущее повышение пенсий в РФ состоялось в начале этого года. Так, 1 января пенсии многих пенсионеров были проиндексированы на 3,7 процента.

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