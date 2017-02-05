США – Украина: две «пэрэмоги» Петра Порошенко, чреватые «зрадами»?

Только ночь с 4 на 5 февраля 2017 года точно покажет, пропал ли для президента Украины Петра Порошенко субботний вечер, проведенный в трезвом ожидании, или же нет. Почти на полночь анонсирован разговор Порошенко с новым президентом США Дональдом Трампом. Причем и Порошенко воздержится от привычного возлияния спиртосодержащих напитков внутрь себя, и все в предвкушении успеха: разговор анонсирован именно Белым домом. И это уже провозглашено «пэрэмогой №1».

И по квалификации украинских экспертов-патриотов это – уже вторая «пэрэмога» украинской позиции за последние дни. Ибо в прошедший четверг, 2 февраля 2017-го, во время заседания Совбеза ООН новая представительница США при этой организации Никки Хейли тоже наехала на Россию, обвинив ее в агрессивности. США стоят вместе с народом «Украины, который более трех лет страдает от оккупации и военной интервенции России. ...США продолжают осуждать и призывают немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», -- заявила она. А ведь многие, особенно в России, уже подумали, что эта самая Никки будет хоть чем-то отличаться от своей предшественницы Саманты Пауэр, которая не только любила министра иностранных дел Украины Павла Климкина, но и на законных основаниях претендовала на негласное звание «визуальный ужас на крыльях ночи в мировой дипломатии»:

Сегодня никто точно не сможет сказать, что подвигло Трампа на разговор с трезвым (все надеются, что он сможет продержаться без горячительного) Порошенко. Большинство экспертов связывает это с эскалацией военных действий в Донбассе. Там, по мнению многих, украинская кроваво-настойчивая минно-артиллерийская «дипломатия принуждения» дала-таки свои результаты – поставила США и их нового президента перед фактом: американцы, мол, хотят нормальных отношений с Россией, а она этим пользуется и пытается агрессивно раздавить «оплот демократии в Европе, который возник после майдана». И, конечно, такое развитие событий действительно нуждается в сверке позиций, ибо США при прежнем президенте вложили в постамайданную Украину столько сил, средств и надежд, что нужно реагировать и разъяснять.

Что скажет Трампу Порошенко, уже понятно. Это сказано в Донбассе: мы по-прежнему, как и при Бараке Обаме и его русофобах-глобалистах, готовы выполнять роль огромной «АнтиРоссии», быть шпилькой в зад и занозой в подбрюшие соседу, провоцировать его и обвинять его в «агрессии» и «оккупации», вы только кормите нас за это, давайте денег, снабдите летальным оружием и не снимайте санкций с России. А там, глядишь, мы вместе и дожмем «Мордор», развалим его под грузом возникших проблем.

Трамп вряд ли поддержит такую точку зрения. Если только его заявки и намеки на готовность налаживать нормальные отношения с Россией – не обман и не тонкая дипломатическая игра, призванная ложными надеждами усыпить бдительность российской дипломатии и готовность России проявлять сдержанность в международных дела, только бы не спугнуть американскую администрацию. Такая точка зрения – об обманной и фантомной «пророссийскости Трампа», который-де просто тянет время, а на самом деле является таким же «ястребом», как и Обама, -- крепнет и в российской уставшей ждать обещанного потепления, и в мировой экспертной «тусовке».

Но есть и другие сигналы, подтверждающие готовность Трампа к нормализации отношений с Россией. Разумеется, после проведения политических и дипломатических торгов и сверки приоритетов в национальных интересах двух стран. Во-всяком случае, даже представитель США в ООН, порицая Россию за «оккупацию Крыма» и «агрессию в Донбассе», говорила об этом С СОЖАЛЕНИЕМ Вот слова Никки Хейли: «ЖАЛЬ, что во время моего первого выступления здесь МНЕ ПРИХОДИТСЯ ОСУЖДАТЬ АГРЕССИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ. ЖАЛЬ ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ПОВТОРЯЕТ МНОГИЕ СИТУАЦИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ, КОГДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ США ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ. ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Мы хотели бы, чтобы наши отношения с Россией были бы лучше, однако мрачная ситуация на востоке Украины требует явного и четкого осуждения российских действий» (везде выделено мною. -- Авт.). Саманта Пауэр никогда не могла бы так сформулировать задачу. Особенно после живительных объятий в кулуарах ООН с Климкиным...

Поэтому Порошенко после разговора с Трампом ждет нелегкая судьба, выраженная когда-то первым германским канцлером Отто фон Бисмарком – «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». «Ужасный конец», скорее всего, тоже не светит Порошенко. Он означал бы для него не только окончательное снятие Украины с довольствия в США, но и отказ Вашингтона влиять на европейских партнеров по ЕС и НАТО и заставлять их перехватить кураторство над украинскими майдаунами.

Лишенный денег, материальной и военной помощи, а также политической и дипломатической поддержки, режим в Киеве простоял бы минут 15. Ну, неделю. И либо развалился бы в прах, как высохшая кучка навоза под копытом наступившего на нее бычка. Либо переродился бы в нечто совсем несуразное и человеконенавистническое под ударами неонацистов и неофашистов, которые все же мечтают прийти к власти, поквитаться со «зрадныками майдана» и построить «Украинскую Украину», изничтожив «вату», «колорадов» и прочий неукраинский «генетический мусор». Либо развалился бы как страна на несколько ощетинившихся друг против друга оружием анклавов.

Любой их выше указанных вариантов судьбы несчастной Украины гипотетически возможен в любой момент. Но сейчас Украину и режим Порошенко, скорее всего, еще какое-то время ждет «ужас без конца». Украину выведут из системы первейших приоритетов американской внешней политики и передадут на европейский уровень, но будут поддерживать как запасной вариант. Как разменную монету в торгах с Россией. И с Европой, кстати, тоже. Ибо Украина, агрессивная, непредсказуемая в тупости своих вождей, пылающая тотальной ненавистью в огне гражданской войны, -- это обоюдоострая заноза и на границах России и Евросоюза, которые тоже хотели бы наладить и нормализовать отношения. По возможности, в обход американских кураторов.

Что это будет означать для Украины? Ничего хорошего. Ее будут поддерживать на том уровне, чтобы она окончательно не окочурилась. И чтобы при желании (при необходимости) ее можно было, как смутное детище Виктора Франкенштейна или сказочного Голема, гальванизировать и направить на «ворогив», дав вождям и «фюрерам» по дополнительной печенюшке. Потому как Виктории Нуланд в Госдепе США при Трампе хоть уже и нету, но интересы США остались. А значит, и печенюшки для холуев тоже имеются...

Неприглядная это доля для страны и ее народа. Но когда страной руководят коллаборационисты и чьи-то холуи-компрадоры, то выбрать не приходится. А в Украине сегодня именно такая ситуация – ее используют и ею пользуются те, кому она и на фиг не нужна. И кто готов набиваться собственную мошну до последнего украинца, брошенного в пламя ради этого увлекательного процесса. Аб это, кстати, уже пишут и западные СМИ. В частности, немецкое издание «Frankfurter Allgemeine Zeitung», комментируя дебют Никки Хейли в ООН, отметила: «Заявление Никки Хейли, по всей видимости, согласованное с Белым Домом, вероятно, ЯВЛЯЕТСЯ ПОПЫТКОЙ ПОВЫСИТЬ ЦЕНУ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ ПУТИНЫМ И ТРАМПОМ» (тоже выделено мною. – Авт.)...

...Так что ждем-с итогов ночного разговора. Но на месте празднующих «пэрэмогы» укров и ариев, патриотов и идиотов я бы поумерил прыть и снизил градус праздника. «Пэрэмога №1» может оказаться «зрадой» под таким же номером: Трамп просто объявит свою новую волю Порошенко, и «однотуровый херой майдана» скорее опять нажрется до зеленых соплей и потом будет врать своему народу всякую фигню, нежели трезво откажется. Ну а Никки Хейли в ООН просто пускала заградительный словесный дым, позволяющий ее стране не отказываться от прежних заблуждений, высекая себя как гоголевская утре-офицерская вдова, а плавно переходить к другим постулатам. И ничего личного, как говорится, это политика и национальные интересы, которые нужно по-любому защищать. Так умные политики всегда и делают, чего никогда не понять тем, кто скачет на площадях и носит кастрюли и дуршлаги на головах и кружевные труселя поверх дубленок, имитируя неизбывную тягу в Европу...