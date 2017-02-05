Ставропольские виноградари расширяют производство

Ставрополье занимает второе место в СКФО по валовому сбору винограда и общей площади виноградников, сообщают РИА. По информации Минсельхоза региона, площадь насаждений в крае составляет шесть тысяч гектаров, это 7,3% от общероссийских показателей. Также краевой валовый сбор составляет 9% от отечественного урожая ягоды.

Отметим, ставропольские виноградари возделывают более 60 сортов культуры, из них 20 столовых и 43 технических. Также в регионе действует 54 предприятия подотрасли, специализирующихся на производстве виноградового вина. Ягоду для этих целей выращивают в 31 сельскохозяйственном спецхозе, из них 9 – фермерские хозяйства. Еще 29 ставропольских предприятий занимаются изготовлением винодельческой продукции, из них шесть действуют по полному циклу производства. Известно, что в отрасли занято более шести тысяч человек.

Добавим, господдержка отрасли в 2017 году составила порядка 80 миллионов рублей, средства выделены из бюджетов двух уровней. В наступившем году на Ставрополье планируют заложить порядка 250 гектаров виноградных насаждений, площадь плодоносящих виноградников должна составить по меньшей мере 5 тысяч гектаров. По подсчетам специалистов, урожай культуры в этом сезоне должен достигнуть 35 тысяч тонн.