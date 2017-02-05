Стыд и срам: украинские и американские спецслужбы вместе пытались дискредитировать Трампа

Как быстро бежит время. Точнее, как быстро меняются события и информационная среда, в которой мы живем. Еще недавно — только и разговоры в Америке и мире про русских хакеров, повлиявших на ход избирательной кампании в США, про то, что именно Россия стояла за разоблачениями сайта WikiLeaks, что публиковал компромат на Хиллари Клинтон, взятый из почты Национального комитета Демократической партии США. Теперь, после горячки избирательной кампании, там хочется все отмотать и спокойно разобраться: а что это было? И не потому, что травили Дональда Трампа, а потому, что Россию вплетали в немыслимую историю, мол, Москва беспардонно вмешивается в избирательную кампанию США.

Если же спокойно покопаться, то вырисовывается совсем другая картина. Украинские спецслужбы и украинские лоббисты в США тесно сотрудничали с ЦРУ по дискредитации Трампа как одного из кандидатов в президенты США, а якобы "московский след" всплыл с подачи СБУ. История похлеще Watergate.

Watergate — скандал начала 70-х годов, когда действовавший тогда президент США республиканец Ричард Никсон избирался на второй срок и неконституционно использовал в своих целях государственные спецслужбы. Тогда люди в штатском, переодевшись в водопроводчиков, установили в избирательном штабе Демпартии, что как раз размещалась в гостинице под названием Watergate, подслушивающие жучки. Скандал разразился столь грандиозный, что победивший Никсон в результате импичмента был выселен из Белого дома.

Но ведь сейчас в США было то же самое, разве что Хиллари Клинтон не победила. Но ЦРУ по полной работало на нее по воле президента Обамы. А те фейковые обвинения Трампа в том, что на него работает Кремль, что он "сибирский кандидат" — что это, если не неконституционное вмешательство спецслужб в кампанию по выборам президента США?

Но сейчас интрига нового Watergate круче, чем полвека назад. Тогда ведь просто подслушивали. А при Обаме во всей этой истории обнаружился еще и иностранный — украинский — след. Получается, что ЦРУ кормилось с руки СБУ и тех, кто самоутверждается криком "Слава Украине! Героям слава!" Согласен, смешно. Но это лишь на первый взгляд. Впрочем, и на второй смешно тоже.