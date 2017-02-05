Тайный иностранный агент, открой своё личико!

Депутат Госдумы Валерий Рашкин подготовил законопроект (имеется в распоряжении RT), вносящий дополнение в 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Закон предлагается дополнить чётким регламентом об обязательном размещении информации о своём статусе. Согласно новым поправкам, которые коснутся сайтов и изданий таких НКО, информацию о статусе следует размещать или перед названием, или на специальном баннере, размещённом на первой странице.
Согласно 121-ФЗ, «материалы, издаваемые некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и (или) распространяемые ею, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента». Однако большинство НКО размещает эту информацию мелким шрифтом в самых непосещаемых уголках своих ресурсов. По словам парламентария, таким образом фактически игнорируется действующее законодательство.
«Иностранные агенты понимают, что такой статус может отпугнуть читателя, и они пользуются различными уловками, чтобы скрыть эту информацию от граждан.
Например, разместив информацию в самом низу страницы сайта мелким шрифтом — так, чтобы самый любопытный пользователь не прочёл, что данное НКО существует за счёт иностранного капитала. Я предлагаю прописать в законе, как и где именно должна публиковаться данная информация, чтобы гражданин сразу мог видеть, с кем имеет дело», — пояснил свою позицию Валерий Рашкин.
Рашкин добавил, что закон о статусе НКО почему-то вызывает недовольство у либеральной общественности, которая хотела бы скрыть источники своего финансирования. Закон требует от организаций, которые финансируются из-за рубежа, самостоятельно регистрироваться в Минюсте и предоставлять бухгалтерскую и иную отчетность. Такая практика распространена в том числе в США и необходима для контроля за использованием «мягкой силы» со стороны других стран.
Директор Института свободы и член бюро президиума партии «Родина» Фёдор Бирюков поддержал инициативу депутата. Он считает, что указывать статус иностранного агента в рекламе НКО «логично и справедливо». По его убеждению, каждый клиент или партнёр НКО имеет право знать, какого рода деятельность ведётся данной организацией и в чьих интересах она работает.
«Наличие или отсутствие статуса иностранного агента, то есть зарубежного представителя, — это весьма немаловажная характеристика той или иной НКО. Более того, сами общественники должны быть заинтересованы в прозрачности этой информации, что лишь повысит эффективность взаимодействия с различными физическими и юридическими лицами. Чего стесняться? Если это нормальный иностранный агент, действующий в рамках российского законодательства, то об этом в первую очередь должны знать имеющиеся потенциальные партнёры, чтобы успешнее достигать своих целей. Вы хотите взаимодействовать с зарубежными субъектами, значит, вам сюда», — отметил политик.
По мнению Бирюкова, если НКО работает исключительно на территории РФ, её деятельность лежит в сфере российских национальных интересов и интересов граждан России, то об этом тоже можно крупно писать в рекламных материалах.
«К примеру, писать: «национальный агент». Таким образом, гражданское общество и государство перейдут от конспирологических шпионских игр к нормальному диалогу на основе законодательных норм. Иностранный агент так иностранный агент, национальный — так национальный. Всё ясно и честно. А если же НКО, выражая позицию зарубежных заказчиков, пытается это скрыть и предпочитает не афишировать статус иностранного агента, тогда деятельность этой НКО с большой долей вероятности может нанести ущерб национальной безопасности и должна быть закрыта. Здесь тоже всё понятно», — добавил Федор Бирюков.
По данным Министерства юстиции, всего в реестре НКО-инагентов — 105 организаций. Среди них — «Правозащитный центр «Мемориал», «Комитет против пыток», «Фонд защиты гласности», «Голос». Последний крупный скандал случился с «Левада-Центром», который был внесён Минюстом в список иностранных агентов. Большую часть финансирования «Левада-Центр» получал из США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и Литвы.
Среди наиболее значимых источников можно выделить всемирно известную компанию Gallup Inc. и американские университеты: Колумбийский и Джорджа Вашингтона. Также «Левада-Центр» выиграл грант Висконсинского университета в Мэдисоне, «курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США».
В пресс-службе «Левада-Центра» отказались комментировать RT законопроект.
«Не считаем нужным комментировать проект. Мы уже неоднократно высказывались по поводу некорректного внесения изменений в законодательство по НКО. Что же касается «Левада-Центра», информация о нашем статусе размещена на главной странице сайта внизу. Там указано, что наша организация принудительно внесена в реестр. Свой статус мы также всегда указываем в своих пресс-релизах», — пояснили в пресс-службе.
Член правления НКО «Мемориал», имеющей статус иностранного агента, Александр Черкасов отнёсся к законопроекту крайне отрицательно.
«Я так понимаю, депутат Рашкин хотел бы, чтоб на нашем сайте вообще не было больше никакой информации, кроме статуса организации. Сейчас эти сведения у нас размещены на каждой странице портала внизу. Может быть, мы их перенесём куда-то, но пока не собираемся», — говорит Черкасов.
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