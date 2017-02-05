Тайный иностранный агент, открой своё личико!

В Госдуме могут принять поправки, обязывающие НКО — иностранных агентов в своих материалах информировать читателя о своём статусе. В настоящее время в законодательстве такое указание есть, однако нет чёткого регламента, где и в каком виде должна быть размещена информация. НКО предпочитают публиковать её так, чтобы читатель не имел возможности её увидеть. Проект закона, вносящий новый регламент, подготовил депутат Валерий Рашкин.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин подготовил законопроект (имеется в распоряжении RT), вносящий дополнение в 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Закон предлагается дополнить чётким регламентом об обязательном размещении информации о своём статусе. Согласно новым поправкам, которые коснутся сайтов и изданий таких НКО, информацию о статусе следует размещать или перед названием, или на специальном баннере, размещённом на первой странице.

Согласно 121-ФЗ, «материалы, издаваемые некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и (или) распространяемые ею, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента». Однако большинство НКО размещает эту информацию мелким шрифтом в самых непосещаемых уголках своих ресурсов. По словам парламентария, таким образом фактически игнорируется действующее законодательство.

«Иностранные агенты понимают, что такой статус может отпугнуть читателя, и они пользуются различными уловками, чтобы скрыть эту информацию от граждан.

Например, разместив информацию в самом низу страницы сайта мелким шрифтом — так, чтобы самый любопытный пользователь не прочёл, что данное НКО существует за счёт иностранного капитала. Я предлагаю прописать в законе, как и где именно должна публиковаться данная информация, чтобы гражданин сразу мог видеть, с кем имеет дело», — пояснил свою позицию Валерий Рашкин.

Рашкин добавил, что закон о статусе НКО почему-то вызывает недовольство у либеральной общественности, которая хотела бы скрыть источники своего финансирования. Закон требует от организаций, которые финансируются из-за рубежа, самостоятельно регистрироваться в Минюсте и предоставлять бухгалтерскую и иную отчетность. Такая практика распространена в том числе в США и необходима для контроля за использованием «мягкой силы» со стороны других стран.

Директор Института свободы и член бюро президиума партии «Родина» Фёдор Бирюков поддержал инициативу депутата. Он считает, что указывать статус иностранного агента в рекламе НКО «логично и справедливо». По его убеждению, каждый клиент или партнёр НКО имеет право знать, какого рода деятельность ведётся данной организацией и в чьих интересах она работает.

«Наличие или отсутствие статуса иностранного агента, то есть зарубежного представителя, — это весьма немаловажная характеристика той или иной НКО. Более того, сами общественники должны быть заинтересованы в прозрачности этой информации, что лишь повысит эффективность взаимодействия с различными физическими и юридическими лицами. Чего стесняться? Если это нормальный иностранный агент, действующий в рамках российского законодательства, то об этом в первую очередь должны знать имеющиеся потенциальные партнёры, чтобы успешнее достигать своих целей. Вы хотите взаимодействовать с зарубежными субъектами, значит, вам сюда», — отметил политик.

По мнению Бирюкова, если НКО работает исключительно на территории РФ, её деятельность лежит в сфере российских национальных интересов и интересов граждан России, то об этом тоже можно крупно писать в рекламных материалах.

«К примеру, писать: «национальный агент». Таким образом, гражданское общество и государство перейдут от конспирологических шпионских игр к нормальному диалогу на основе законодательных норм. Иностранный агент так иностранный агент, национальный — так национальный. Всё ясно и честно. А если же НКО, выражая позицию зарубежных заказчиков, пытается это скрыть и предпочитает не афишировать статус иностранного агента, тогда деятельность этой НКО с большой долей вероятности может нанести ущерб национальной безопасности и должна быть закрыта. Здесь тоже всё понятно», — добавил Федор Бирюков.

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По данным Министерства юстиции, всего в реестре НКО-инагентов — 105 организаций. Среди них — «Правозащитный центр «Мемориал», «Комитет против пыток», «Фонд защиты гласности», «Голос». Последний крупный скандал случился с «Левада-Центром», который был внесён Минюстом в список иностранных агентов. Большую часть финансирования «Левада-Центр» получал из США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и Литвы.

Среди наиболее значимых источников можно выделить всемирно известную компанию Gallup Inc. и американские университеты: Колумбийский и Джорджа Вашингтона. Также «Левада-Центр» выиграл грант Висконсинского университета в Мэдисоне, «курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США».

В пресс-службе «Левада-Центра» отказались комментировать RT законопроект.

«Не считаем нужным комментировать проект. Мы уже неоднократно высказывались по поводу некорректного внесения изменений в законодательство по НКО. Что же касается «Левада-Центра», информация о нашем статусе размещена на главной странице сайта внизу. Там указано, что наша организация принудительно внесена в реестр. Свой статус мы также всегда указываем в своих пресс-релизах», — пояснили в пресс-службе.

Член правления НКО «Мемориал», имеющей статус иностранного агента, Александр Черкасов отнёсся к законопроекту крайне отрицательно.

«Я так понимаю, депутат Рашкин хотел бы, чтоб на нашем сайте вообще не было больше никакой информации, кроме статуса организации. Сейчас эти сведения у нас размещены на каждой странице портала внизу. Может быть, мы их перенесём куда-то, но пока не собираемся», — говорит Черкасов.