«Терминатор» на гусеницах: ничто не остановит машину разграждения при наступлении

Тяжелой технике нет равных при наступлении. Танки уничтожают все на своем пути. Однако даже у экипажей боевых машин могут возникнуть проблемы с передвижением, например, во время боя в городе. Завалы и разрушения будут мешать наступательной операции. Проложить путь колонне бронетехники может специальная инженерная машина разграждения, оснащенная мощным многофункциональным землеройным и грузоподъемным оборудованием.

Долгое время в послевоенные годы для решения этих задач использовался путепрокладчик БАТ, созданный на базе тяжелого артиллерийского тягача. БАТ был оснащен универсальным бульдозерным оборудованием и лебедкой. В дальнейшем его усовершенствовали – БАТ-М оснастили крановой установкой. При этом, обладая многими достоинствами, путепрокладчики имели ограниченный набор функций и были практически не защищены.

Войскам требовалась защищенная машина, способная решать широкий спектр задач инженерного обеспечения. Поэтому еще в начале 70-х годов в войска поступили инженерные машины разграждения ИМР, созданные на базе танков Т-55. ИМР была оснащена мощным бульдозерным оборудованием и телескопической стрелой с манипулятором. Конструкция оказалась весьма удачной, ИМР была востребована в войсках.

Когда даже техногенная катастрофа не страшна

Но работы по ее совершенствованию не прекращались, и в 1980 году была принята на вооружение новая машина, созданная на базе танка Т-72А – инженерная машина разграждения ИМР-2. Именно только инженерные машины разграждения были способны работать вблизи разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, поскольку мощная броня снижала уровень радиоактивного облучения экипажа в десять и более раз, а телескопическая стрела с манипулятором позволяла собирать даже небольшие радиоактивные обломки конструкций, эффективно очищая территорию и разбирая завалы.

Опыт практического применения инженерных машин разграждения в ходе ликвидации крупномасштабной техногенной катастрофы показал их сильные и слабые стороны, и позволил в дальнейшем сформировать техническое задание (ТЗ) на модернизированную машину.

В соответствии с новым ТЗ в 1987 г. в КБ при Новокраматорском машиностроительном заводе начали разработку машины ИМР-2М. Но в дальнейшем после развала СССР работы по этой машине были переданы в Уральское КБ транспортного машиностроения (УКБТМ). Техзадание было переработано, и в начале 90-х гг. был создан макетный образец инженерной машины разграждения, получившей наименование ИМР-3. Кроме того, конструкторы УКБТМ предложили на доработанное шасси ИМР-2М устанавливать рабочее оборудование с ИМР-3, после чего машина получила наименование ИМР-2МА, но еще позже была переименована в ИМР-3М. Впоследствии рабочее оборудование было усовершенствовано и унифицировано, в январе 1999 г. машины ИМР-3 и ИМР-3М были приняты на вооружение Российской армии, их серийное производство организовано на ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил).

БМР-3М

Инженерная машина разграждения ИМР-3М предназначена для обеспечения продвижения войск в труднопроходимых условиях (горные и лесные завалы, разрушения и завалы в промышленных зонах и городских кварталах и т. д.), в том числе в условиях радиоактивно зараженной местности, а также для проделывания проходов в минных полях.

Оборудование инженерной машины разграждения обеспечивает выполнение следующих задач:

– прокладывание колонных путей в среднепересеченной и горнолесистой местностях, а также в снежной целине;

– засыпку рвов, воронок, оврагов и других препятствий;

– устройство съездов и выездов на косогорах, в крутостях берегов рек и оврагов;

– рытье окопов, котлованов и траншей, откапывание выходов убежищ;

– рыхление грунтов I IV категории (в том числе с каменистыми включениями);

– разработку и погрузку грунта в контейнеры и транспортные средства;

– валку деревьев и корчевание пней;

– уничтожение видимых, лежащих на поверхности или в завалах мин.

Корпус ИМР-3М, при его внешней схожести с танковым, отличается от оригинала – в средней части крыши выполнена расточка под установку поворотной опоры башни, а над местом механика-водителя оборудована рубка с тремя широкими смотровыми окнами. Корпус разделен на два отделения: отделение управления, расположенное в носовой и средней частях, и силовое отделение в кормовой части. В носовой части шасси установлены бульдозерное оборудование и секции ножевого колейного минного трала КМТ-3Р с электромагнитной приставкой. На поворотной опоре установлена цилиндрическая полноповоротная башня с телескопической стрелой.

Универсальный отвал бульдозера ИМР-3М состоит из двух подвижных крыльев отвала, положение которых регулируется. Это позволяет засыпать рвы и воронки, делать съезды в крутых речных берегах или перемещать грунт, освобождая проход, рыть котлованы и укрытия для техники, очищать дороги, как грейдер, срезать косогоры или создавать кюветы у дорожного полотна. При переводе обоих крыльев отвала назад, ИМР-3М работает как путепрокладчик, очищая дорогу от камней, обломков, мусора или снега, обеспечивая прокладывание колонных путей со скоростью до 12 км/ч. Все трансформации бульдозерного отвала механик-водитель выполняет, не выходя из машины. Для повышения подвижности и разгрузки передних опорных катков бульдозерный отвал в транспортном положении укладывается на корпус впереди башни. В таком положении машина становится существенно короче и маневреннее.

Широкие смотровые окна с бронестеклами обеспечивают хороший обзор, а мощное гидравлическое оборудование с удобной системой управления позволяет с высокой точностью производить манипуляции с отвалом.

Башня с телескопической стрелой технически функциональна и всесторонне продумана в конструктивном отношении, их гидроприводы обеспечивают плавный поворот башни и подъем и опускание стрелы с универсальным рабочим органом (УРО) с высокой точностью. Стрела с УРО телескопическая, с выдвижной внутренней секцией, что обеспечивает наибольший вылет стрелы до 8 м с максимальной грузоподъемностью до 2 тонн.

УРО напоминает грейферный ковш. На более ранних модификациях ИМР телескопическая стрела оснащалась клещевым захватом, который при необходимости заменялся ковшом. Это несколько усложняло организацию работ, требовало дополнительного времени на замену используемого оборудования.

Оригинальная конструкция универсального рабочего органа позволяет использовать его в качестве грейфера (при разработке сыпучих материалов), захвата (при погрузке крупных обломков и валке деревьев), скребка-рыхлителя, прямой или обратной лопаты. Внутренний размер захвата раскрытого ковша — 1330 мм, челюсти ковша оснащены высокоточным гидроприводом. Опытный оператор может челюстями ковша закрыть коробок со спичками или поднять с земли и подать человеку сигарету, не повредив ее. Управление телескопической стрелой осуществляется с пульта управления, установленного в башне оператора. Оптимальное размещение и сочетание приборов наблюдения, в том числе и приборов ночного видения, обеспечивают возможность проведения работ в любое время суток, при любых метеорологических условиях. При необходимости, оператор может управлять стреловым оборудованием с выносного пульта.

ИМР-3М оснащена автономной закрытой зенитно-пулеметной установкой (ЗПУ) с 12,7-мм пулеметом «КОРД». ЗПУ служит для самообороны машины и для поражения мин или других взрывных устройств, лежащих на грунте или в завалах на удалении 30-50 м.

Начиная с 2009 года в целях унификации инженерной техники на базе танков, была разработана модификация машины ИМР-3М с 1000 сильным двигателем В-92С2.

Фильтровентиляционная установка обеспечивает безопасную работу при повышенной запыленности в условиях радиоактивного заражения местности.

Автор: Виктор Сергеев

Фото: Виктор Сергеев, vitalykuzmin.net