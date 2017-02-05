Тюменцы стали покупать больше овощей местного производства

У жителей Тюмени стало больше возможностей покупать овощную продукцию местного производства. По сообщению Тюменьстата, по итогам прошедшего 2016 года региональное производство овощной продукции из теплиц и с открытого грунта показало рост почти в 5%. В целом прирост производства сельхозпродукции в области составил в 2016 году 1%.

По данным Тюменьстата, в 2016 году сельхозпредприятия Тюменской области собрали 178,4 тысячи тонн овощей, включая урожай с открытого грунта и из тепличных комплексов. Для сравнения, в 2015 году урожай овощной продукции агропредприятий региона составил 170,3 тысячи тонн. По подсчетам ведомства, точный процент прироста производства составил 4,8%.

Известно также, что урожай некоторых сельхоз культур в 2016 году уменьшился. В этом списке – картофель и зерновые. Так, снижение объемов производства картофеля составляет 1,9% (576,9 тонн). Общие данные по сбору зерновых такие: по сравнению с 2015 годом урожай уменьшился на 3,8% (в 2015 году урожай составил 1337 тысяч тонн, в 2016 – 1286,4 тысячи тонн). В частности, на 15,9% снизился сбор ячменя, на 14,7% – сбор ржи, овса и пшеницы – соответственно, на 0,3 и 0,1%.