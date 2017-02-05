В Австрии задержали десятки уроженцев Чечни с оружием

Венская полиция задержала. В ходе спецоперации у них были обнаружены пистолет, автомат и большое количество боеприпасов. Сами задержанные заявляют, что просто прогуливались, а некоторые возвращались со свадьбы. Чеченская диаспора в Австрии - одна из самых крупных. Только в столице проживает не менее 15 тыс. человек.

В субботу стало известно о том, что накануне вечером полиция Вены задержала в районе Флоридсдорф более 20 выходцев из Чечни (в возрасте от 25 до 50 лет) и изъяла у них оружие. Операция стала одной из самых крупномасштабных в отношении представителей чеченской диаспоры.

Полиция узнала о скоплении чеченцев от местных жителей. Прибывшие на место стражи правопорядка услышали от подозреваемых, что они, некоторые утверждали, что проходит свадебное торжество. Однако после того, как полицейские обнаружили рядом в снегу пистолет и автомат, а затем изъяли большое количество боеприпасов, на место была вызвана оперативная группа «Вега».

«Все находившиеся на месте 22 человека были задержаны», - сообщила полиция, добавив, что был произведен обыск машин подозреваемых.

В субботу допрос задержанных продолжился. Обстоятельства дела еще не выяснены до конца. Однако известно, что начато расследование по статье «Враждебные по отношению к государству связи», это означает, что кого-то из задержанных могут обвинить в террористической деятельности.

Как отмечала австрийская пресса, местная полиция тщательно отслеживает в стране активность многочисленных диаспор, особо тщательное внимание приковано к чеченской, которая вызывает у властей больше опасений, чем боснийские и албанские землячества.

Как считают в австрийском ведомстве по охране конституции, исламская религиозная община Австрии контролирует многие сообщества мечетей (в Вене их около сотни), некоторые из которых не сотрудничают с местными властями. Как говорилось в одном из отчетов ведомства, большая часть радикалов выходит именно из этих, в частности, чеченских, боснийских и албанских сообществ.

Молодежь в этих диаспорах склонна к радикализации по разным причинам. Как писало издание Die Presse, в последнее время чеченцы активно участвовали в боевых действиях в Сирии, а также на Украине. «С 2015 года общее число тех, кто уезжает в Сирию сражаться на стороне ИГ*, сильно сокращается, но это не означает, что потенциальных террористов стало меньше. ИГ призвало своих сторонников действовать в тех странах, где они живут. По-видимому, этот призыв упал в Вене на благодатную почву», - отмечало издание.

Глава МИД Австрии Себастьян Курц, говоря положении дел с чеченской диаспорой, отмечал, что «интеграция и борьба с радикализмом в наших обществах – проблема глобальная, затрагивающая и Австрию, и Россию». «Мы можем лишь совместно работать над ее решением, укрепляя правовые рамки, равно как и усиливать просветительскую деятельность и вести информационно-разъяснительную работу», - призывал министр.

Всего в Австрии, по предварительным данным, проживает 30-тысячная, одна из самых крупных в Европе, чеченская диаспора, причем 15 тысяч – в Вене. В Европе в целом, по разным оценкам, проживает от 120 до 150 тыс. чеченцев: в Германии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании, Норвегии и других странах.

Как писало немецкое издание Focus, «каждый второй джихадист, отправившийся из» - чеченец. «В Европе присутствие чеченских беженцев заметили уже давно... К примеру, в 2014 году в немецком Целле произошли жестокие уличные столкновения между чеченцами и езидами (курдская этноконфессиональная группа), пострадало много людей, а чеченцы «отличились» скандированием исламистских лозунгов. Даже в лагерях для беженцев в недавнем времени между обеими этническими группами неоднократно вспыхивали конфликты», - отмечало издание.

В 2015 году в Австрии был вынесен приговор группе этнических чеченцев за попытку присоединиться к радикальным исламистам в Сирии. Они получили сроки до 34 месяцев тюрьмы. Из-за несовершеннолетия один из обвиняемых получил отсроченный на год тюремный срок.

В 2014 году в австрийском Граце по подозрению в формировании террористической организации был арестован 41-летний имам-чеченец. Этому предшествовали две полицейских операции в местной мусульманской ассоциации, были изъяты документы и аудиовизуальные материалы, приведшие к аресту священнослужителя. Как утверждало следствие, имаму удалось убедить нескольких молодых чеченцев из австрийской провинции Штирия отправиться на войну в Сирию против войск президента Башара Асада. Впоследствии эти молодые люди присоединились к боевикам из террористической организации «Фронт ан-Нусра». Известно, что четверо из них были убиты, а двое пропали без вести.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"