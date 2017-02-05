В финальном турнире на призы клуба «Плетёный мяч» определились лидеры и аутсайдеры

Впрочем, говорить об окончательных итогах всероссийских соревнований, проходящих в Абакане на стадионе «Саяны», ещё рано. Любая команда по хоккею с мячом 2005 – 2006 годов рождения может преподнести сюрпризы.
Продолжил свою беспроигрышную серию «Енисей-2005» (Красноярск). 5 февраля красноярцы обыграли «Кузбасс-2005» (Кемерово). И обыграли всухую – 3:0. Бомбардирской удалью порадовали Вадим Уполовников (25), Захар Зимин (28) и Евгений Хвалько (29, с угл.).
Хабаровский «Ерофей» тоже добился победы, но не со столь крупным счётом. Единственный мяч в ворота команды «Юность-ИЦС» (Иркутск) забил на 26-й минуте Максим Якушев.
Следующими на лёд вышли сборные ДЮСШ Абакана и Нижегородской области. Лишь к концу первого тайма абаканским хоккеистам удалось дожать соперника. Автором гола стал Матвей Воробьёв (19, со св.). Ещё один забитый мяч в свой актив записал Сергей Кильчичаков (32). 2:0.
Матч «Родина-2005» (Киров) — «Водник-2005» (Архангельск) запомнился тремя голами. И все три на счету кировчан. Победу команде принесли Никита Самылов (20), Глеб Попов (38) и Артём Пысин (40).
РАСПИСАНИЕ ИГР
2 февраля
Сборная Нижегородской области — «Водник» ( 1:1)
«Енисей» — «Юность-ИЦС» (4:1)
ДЮСШ — «Кузбасс» (4:0)
«Родина» — «Ерофей» (1:1)
3 февраля
ДЮСШ — «Родина» (2:1)
«Водник» — «Кузбасс» (0:1)
«Енисей» — «Ерофей» (2:1)
«Юность-ИЦС» — сборная Нижегородской области (0:1)
4 февраля
«Родина» — «Юность-ИЦС» (1:2)
Сборная Нижегородской области — «Кузбасс» (1:0)
«Ерофей» — ДЮСШ (2:2)
«Водник» — «Енисей» (2:5)
5 февраля
«Кузбасс» — «Енисей» (0:3)
«Ерофей — «Юность-ИЦС» (1:0)
ДЮСШ — сборная Нижегородской области (2:0)
«Родина» — «Водник» (3:0)
7 февраля
«Юность-ИЦС» — «Кузбасс»
«Енисей» — «Родина»
«Водник» — ДЮСШ
Сборная Нижегородской области — «Ерофей»
8 февраля
«Ерофей» — «Водник»
Сборная Нижегородской области — «Енисей»
«Юность-ИЦС» — ДЮСШ
«Кузбасс» — «Родина»
9 февраля
«Родина» — сборная Нижегородской области
«Юность-ИЦС» — «Водник»
ДЮСШ — «Енисей»
«Кузбасс» — «Ерофей»
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