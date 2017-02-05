В финальном турнире на призы клуба «Плетёный мяч» определились лидеры и аутсайдеры

Впрочем, говорить об окончательных итогах всероссийских соревнований, проходящих в Абакане на стадионе «Саяны», ещё рано. Любая команда по хоккею с мячом 2005 – 2006 годов рождения может преподнести сюрпризы.

Продолжил свою беспроигрышную серию «Енисей-2005» (Красноярск). 5 февраля красноярцы обыграли «Кузбасс-2005» (Кемерово). И обыграли всухую – 3:0. Бомбардирской удалью порадовали Вадим Уполовников (25), Захар Зимин (28) и Евгений Хвалько (29, с угл.).

Хабаровский «Ерофей» тоже добился победы, но не со столь крупным счётом. Единственный мяч в ворота команды «Юность-ИЦС» (Иркутск) забил на 26-й минуте Максим Якушев.

Следующими на лёд вышли сборные ДЮСШ Абакана и Нижегородской области. Лишь к концу первого тайма абаканским хоккеистам удалось дожать соперника. Автором гола стал Матвей Воробьёв (19, со св.). Ещё один забитый мяч в свой актив записал Сергей Кильчичаков (32). 2:0.

Матч «Родина-2005» (Киров) — «Водник-2005» (Архангельск) запомнился тремя голами. И все три на счету кировчан. Победу команде принесли Никита Самылов (20), Глеб Попов (38) и Артём Пысин (40).

РАСПИСАНИЕ ИГР

2 февраля

Сборная Нижегородской области — «Водник» ( 1:1)

«Енисей» — «Юность-ИЦС» (4:1)

ДЮСШ — «Кузбасс» (4:0)

«Родина» — «Ерофей» (1:1)

3 февраля

ДЮСШ — «Родина» (2:1)

«Водник» — «Кузбасс» (0:1)

«Енисей» — «Ерофей» (2:1)

«Юность-ИЦС» — сборная Нижегородской области (0:1)

4 февраля

«Родина» — «Юность-ИЦС» (1:2)

Сборная Нижегородской области — «Кузбасс» (1:0)

«Ерофей» — ДЮСШ (2:2)

«Водник» — «Енисей» (2:5)

5 февраля

«Кузбасс» — «Енисей» (0:3)

«Ерофей — «Юность-ИЦС» (1:0)

ДЮСШ — сборная Нижегородской области (2:0)

«Родина» — «Водник» (3:0)

7 февраля

«Юность-ИЦС» — «Кузбасс»

«Енисей» — «Родина»

«Водник» — ДЮСШ

Сборная Нижегородской области — «Ерофей»

8 февраля

«Ерофей» — «Водник»

Сборная Нижегородской области — «Енисей»

«Юность-ИЦС» — ДЮСШ

«Кузбасс» — «Родина»

9 февраля

«Родина» — сборная Нижегородской области

«Юность-ИЦС» — «Водник»

ДЮСШ — «Енисей»

«Кузбасс» — «Ерофей»

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