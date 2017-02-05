В Турции в ходе спецоперации по борьбе с ИГ задержаны около 400 человек

05.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Турции в ходе спецоперации по борьбе с ИГ задержаны около 400 человек
 
Полиция Турции в ходе антитеррористической спецоперации задержала около 400 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*. Большинство из них не являются турецкими гражданами.
 

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

 

 

 

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