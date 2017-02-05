В Турции в ходе спецоперации по борьбе с ИГ задержаны около 400 человек

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
Ставрополье занимает второе место в СКФО по валовому сбору винограда и общей площади виноградников, ...
Итоги недели подводит в аналитической передаче телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев. ...
Как быстро бежит время. Точнее, как быстро меняются события и информационная среда, в ...
Министр внутренних дел признал наличие большого уровня ...
Глава ФГУП найден в столичном офисе с ранением в голову ...
Дочь иркутского депутата, убившая двух человек, вышла на ...
Педофила со стажем будут судить за растление двух мальчиков
Прокуратура ...
В Перми педофил-рецидивист полгода насиловал мальчиков ...
© 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.