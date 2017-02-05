Халявщики из РПЦ выклянчили себе Сампсониевский собор в СПб

В Санкт-Петербурге в воскресенье пройдет официальная церемония передачи Сампсониевского собора Русской Православной Церкви. Церковь получит храм в безвозмездное пользование на 49 лет. После литургии настоятелю вручат символические ключи от храма.

Сампсониевский храм был заложен в 1709 году Петром Первым в честь победы над шведами в Полтавской битве, сообщает "Россия 24". В 1909 году Сампсониевской церкви был присвоен статуса собора. Он был действующим до 1938 года. Затем его закрыли, а в здании расположился магазин готового платья.

В 1984 году Сампсониевский собор передали Государственному музею-памятнику "Исаакиевский собор", он был отреставрирован. В 2000 году собор открылся для посетителей в качестве музея, а через два года в храме-памятнике вновь были возобновлены богослужения. С 2010 года они стали ежедневными.

Ранее было решено передать РПЦ на 49 лет Исаакиевский собор в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Несмотря на это, владельцем собора остается город. Представители Церкви заявили, что расширят его музейные функции, а вход сделают бесплатным. Тем не менее, общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.