Абаканский суд защитил потребителя, которого обманули строители

06.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В суд с иском обратился житель Абакана, который заплатил предпринимателю за строительство, а готовый дом не получил

 

 

 

 

 

 

 

 16 марта 2015 года между истцом и ответчиком был заключен договор подряда.  Предприниматель обязался в период с 16 марта 2015 года по 25 августа 2015 построить истцу индивидуальный жилой дом. Стоимость работ, составившая по договору 4 500 000 рублей истцом оплачен. Ответчик в установленный срок строительство не завершил, денежные средства за неисполнение обязательств не возвратил. Истец просил взыскать с  предпринимателя  уплаченную по договору денежную сумму в размере 4 500 000 рублей, неустойку – 4 500 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами – 560 187 рублей, компенсацию морального вреда – 500 000 рублей, сообщает сайт Верховного суда Хакасии.  Индивидуальный предприниматель подал встречный иск.  Он утверждал, что заказчиком не была предоставлена проектная документация. Суд ему отказал, а иск  потребителя удовлетворил частично, взыскав с  предпринимателя в пользу истца за не оказанные услуги убытки в  1 299 566 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами – 116 430, компенсацию морального вреда – 25 000, штраф – 662 283 рублей.

Апелляционная инстанция Верховного суда  Хакасии решение Абаканского городского суда оставила без изменений.

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