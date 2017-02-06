]Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят







Коротко о ситуации в районе Аль-Баба.





В течение дня Халифат смог удержать Бзаа за собой, отогнав протурецких боевиков из города. В ходе ночных боев и отступления, "зеленые" потеряли несколько десятков человек убитыми и ранеными, а так же несколько тачанок.

В целом, контратака для "черных" завершилась полным успехом и город они на время смогли удержать https://twitter.com/worldonalert/status/828330266833870851. Протурецкие боевики засели в зеленке за городом и ждут, пока турецкая авиация и артиллерия сделают свою работу, чтобы возобновить штурм города. События в очередной раз подтвердили, что "зеленая" пехота обладает крайне невысокой устойчивостью и при первых же проблемах имеет склонность отступать, даже имея численное преимущество. Впрочем, эти тактические успехи не отменяют нарастающих проблем для "черных" - сирийцы и ССА продвигаются с двух сторон к ключевой трассе снабжения, что обесценивает локальный успех Халифата в боях за Бзаа.

Уже завтра, сирийцы могут взять под контроль дорогу проходящую через Аль-Баб и Тадиф и можно будет говорить об образовании Аль-Бабского котла. Вероятно, об этом будет объявлено уже завтра.

Атаки смертников и пехоты боевиков в районе Арана лишь замедлили, но не остановили продвижение САА. Сегодня был взят последний поселок перед ключевой трассой снабжения боевиков. Между позициями САА и ССА около 4-5 километров.



В районе Аль-Баба продолжились позиционные бои, где "черные" уничтожили еще один турецкий танк. Турки пока не предпринимают попыток штурмовать западные районы Аль-Баба, ожидая окончания операций в районе Бзаа и Кабайсина, а так же продвижения САА к Тадифу.























Осторожно, фото строго 18+.

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Боевики Халифата убитые в ходе уличных боев 4 февраля.





Чья-то нога в районе подрыва шахид-мобиля.



Судя по публикуемым фотографиям и заявлениям сторон, в районе Бзаа вчера и сегодня была та еще мясорубка.







Попадание из ПТУРа в турецкий танк М-60 Sabra













Турецкий солдат в районе Аль-Баба.





Боевики ССА в районе Бзаа.











И коротко о наступлении на Ракку.

Как ранее указывалось, курды начали наступление к северо-востоку от Ракки, с целью выйти к восточным окраинам города. Операция проводится при активной помощи США, которые задействуют там свой спецназ и помогают курдам с вооружением.

За сегодня курды неплохо продвинулись в сельской местности и по всей видимости через некоторое время смогут взять Ракку в полукольцо. Халифат наверняка будет вести здесь сдерживающие действия, постепенно отходя к Ракке, где и будет оказано основное сопротивление.







Американскй спецназ на собрании.





Подгон от американцев. Бронеавтомобили для SDF.









