Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

06.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

Коротко о ситуации в районе Аль-Баба.


В течение дня Халифат смог удержать Бзаа за собой, отогнав протурецких боевиков из города. В ходе ночных боев и отступления, "зеленые" потеряли несколько десятков человек убитыми и ранеными, а так же несколько тачанок.
В целом, контратака для "черных" завершилась полным успехом и город они на время смогли удержать https://twitter.com/worldonalert/status/828330266833870851. Протурецкие боевики засели в зеленке за городом и ждут, пока турецкая авиация и артиллерия сделают свою работу, чтобы возобновить штурм города. События в очередной раз подтвердили, что "зеленая" пехота обладает крайне невысокой устойчивостью и при первых же проблемах имеет склонность отступать, даже имея численное преимущество. Впрочем, эти тактические успехи не отменяют нарастающих проблем для "черных" - сирийцы и ССА продвигаются с двух сторон к ключевой трассе снабжения, что обесценивает локальный успех Халифата в боях за Бзаа.

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

Уже завтра, сирийцы могут взять под контроль дорогу проходящую через Аль-Баб и Тадиф и можно будет говорить об образовании Аль-Бабского котла. Вероятно, об этом будет объявлено уже завтра.
Атаки смертников и пехоты боевиков в районе Арана лишь замедлили, но не остановили продвижение САА. Сегодня был взят последний поселок перед ключевой трассой снабжения боевиков. Между позициями САА и ССА около 4-5 километров.

В районе Аль-Баба продолжились позиционные бои, где "черные" уничтожили еще один турецкий танк. Турки пока не предпринимают попыток штурмовать западные районы Аль-Баба, ожидая окончания операций в районе Бзаа и Кабайсина, а так же продвижения САА к Тадифу.

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

Осторожно, фото строго 18+.
]Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят
Боевики Халифата убитые в ходе уличных боев 4 февраля.

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят
Чья-то нога в районе подрыва шахид-мобиля.

Судя по публикуемым фотографиям и заявлениям сторон, в районе Бзаа вчера и сегодня была та еще мясорубка.


Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят
Попадание из ПТУРа в турецкий танк М-60 Sabra

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят
Турецкий солдат в районе Аль-Баба.

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят
Боевики ССА в районе Бзаа.

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

И коротко о наступлении на Ракку.

Как ранее указывалось, курды начали наступление к северо-востоку от Ракки, с целью выйти к восточным окраинам города. Операция проводится при активной помощи США, которые задействуют там свой спецназ и помогают курдам с вооружением.
За сегодня курды неплохо продвинулись в сельской местности и по всей видимости через некоторое время смогут взять Ракку в полукольцо. Халифат наверняка будет вести здесь сдерживающие действия, постепенно отходя к Ракке, где и будет оказано основное сопротивление.


Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят
Американскй спецназ на собрании.

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят
Подгон от американцев. Бронеавтомобили для SDF.

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

Армия Сирии рванула к Эль Бабу, Курды и США наступают на Ракку, Турки тупят

 

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