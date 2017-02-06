Деградация Евросоюза: Румынским чиновникам-взяточникам уже мест в тюрьмах не хватает

Один из симптомов деградации Евросоюза — коррупция. Это хорошо видно на примере Румынии.

Митингующие в центре Бухареста, как один, скандируют: "Воры!" На шестах — тюремные робы и фотографии представителей действующего правительства. Люди заявляют, что не уйдут с площади до тех пор, пока чиновники в Доме правительства не начнут слышать народ Румынии.

Сжимают кольцо: кто на пути — коленом, дубинкой, у полицейских даже пистолеты наготове. Протестующие в ответ бросают камни, куски льда, снега и тут же — в укрытие. На перекресток выволокли мусорные баки — баррикада на скорую руку. Спецназ — с тыла. С теми, кто почти не двигается, ждут рядом. Машина с помощью продирается сквозь толпу.

Среди провокаторов в тот день было много футбольных фанатов. Жгли рекламные стойки. Многих задержали. Впрочем, до конца здесь готовы стоять и без коктейлей Молотова в руках. Количество активистов на улицах городов ежедневно увеличивается на тысячи и десятки тысяч человек по всей стране.

"Символ погибшего правосудия. Это не их здание — это здание народа. Не ясно, почему мы должны идти на работу, если мы знаем, что там воруют наши деньги", — говорят митингующие.

Ночью 31 января кабинет в обход парламента — процедура прописана в румынском законодательстве — утвердил: если чиновник нагородил серых схем и украл из бюджета меньше 2 миллионов 800 тысяч рублей — на наши деньги — закон его простит.

"Эти люди не любят свою страну, а любят только себя. Если нас начнут расстреливать, выйдем в первые ряды, но только чтобы спаслась наша страна", — признаются люди.

Задачу разгрузить тюрьмы – видимо, во что бы то ни стало — Румынии ставили европейские коллеги. Уже и наказание от Европейского суда по правам человека заготовили.

"Румынии даже угрожали, что она должна будет заплатить штраф в размере 80 миллионов евро, если не решит этот вопрос с тюрьмами.

Что получается? Европейский Союз дал задание Бухаресту, а тот его выполнил так, как ему захотелось. Румыны больше не доверяют политикам", — отметил Штефан Попеску, профессор политологии.

"Людям в Румынии сейчас очень тяжело. Четверть населения уже уехала из страны и работает в странах ЕС без документов и на черном рынке. Мы продали все, что Чаушеску оставил нам, и теперь все в долгах", — рассказал журналист Драгош Думитриу.

Внешний долг Румынии с каждым годом увеличивается на десятки миллионов и составляет около 100 миллиардов долларов. Активнее всего он рос с 2007 года, когда страна вступила в Европейский Союз. По данным исследования Eurostat, в 2014 году количество людей, живущих на границе бедности в Румынии, приблизилось к половине от всего населения – 40,2%.

Окраина Бухареста. Район железнодорожного вокзала. Буквально в нескольких метрах от проезжей части находится так называемый лаз. Внутри очень много вещей. Здесь довольно тепло. Повсюду разбросаны куски еды — хлеб, творог — бумага с испражнениями – видимо, люди не выходили подолгу. Если присмотреться, здесь — несколько комнат. Жуткий запах. Огромные тараканы. Страшно представить, но здесь живут люди.

Бездомный Кымпяну Ионуц говорит, что плохо считает, но ему помнится, что ему — 21 год. Днем бегает помогать по торговым палаткам — хоть немного заработать — вечером – сюда, чтобы согреться.

И если на центральных улицах с домами уникальной архитектуры побирающихся не так много, то в спальных районах — ситуация другая.

Район Бухареста Рахова считается одним из беднейших кварталов города. Коммуналки, которые строили для рабочих десятки лет назад, до сих пор забиты под завязку. Здесь живут много цыган. Зарабатывают местные, как могут: кто в магазинах продавцом, грузчиком, кто металлолом собирает.

Сельское хозяйство — компании не выдержали конкуренции с западными производителями. Промышленность свернули нефтеперерабатывающие производства. Побочный эффект от вхождения в Европейский Союз в Румынии дает знать о себе до сих пор.

"Нефть больше не наша, золото — тоже. Уран больше не наш. Это уже даже не разменная монета, а просто чья-то собственная монета. Максимальная цена, которую должна заплатить наша страна за вхождение в Евросоюз. Потеря своего суверенитета и независимости идут полным ходом", — считает Константин Ротару, председатель Социалистической партии Румынии.

Протестующие на улицах Бухареста с флагами Евросоюза в руках, впрочем, по-прежнему надеются на помощь большого брата в очередном политическом кризисе. От еврокомиссаров при этом пока — только сочувствующие выражения Франса Тиммерманса. Говоря о протестах, слово "волнительный" он теперь повторяет по два раза.

По последней информации, протестующим удалось добиться того, что правительство созвало чрезвычайное заседание, чтобы отменить поправки в закон. Правда, куда будут девать чиновников-коррупционеров, которым уже мест в тюрьмах не хватает, пока не ясно.