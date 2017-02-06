«Дежурный прокурор» с Дарьей Михайленко

Вышло постановление правительства РФ «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Им установлен порядок определения размера платы за потреблённую горячую и холодную воду, электрическую и тепловую энергию в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Постановлением устанавливается, что органы государственной власти субъектов РФ не позднее 1 июня 2017 года должны утвердить нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии для содержания общего имущества в многоквартирном доме. При этом в случае включения в состав платы за содержание жилого помещения расходов на холодную и горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемых при содержании общего имущества, отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, размер таких расходов определяется в порядке, установленном для определения размера платы за содержание общего имущества.

Органам государственной власти субъектов РФ, кроме того, поручается опубликовать в официальных печатных СМИ, а также разместить на официальном сайте в сети Интернет информацию о продолжительности отопительного периода, которая была использована для определения в установленном порядке нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, утверждённых на отопительный период. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

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