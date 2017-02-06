Дмитрий Песков напомнил, что между Россией и Украиной конфликта нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление Белого дома о длительном конфликте Москвы и Киева. Конфликта между двумя странами нет, пояснил Песков, а на Украине имеет место внутриукраинский конфликт.

Представитель Кремля прокомментировал сообщение американской стороны, в котором говорится, что одной из тем телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Петра Порошенко стал «длящийся на протяжении долгого времени конфликт Украины с Россией».

«Что касается формулировки о конфликте между Украиной и Россией — между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс — это исключительно внутриукраинский конфликт», — заявил пресс-секретарь президента России.

Поясняя, важно ли для Кремля, с кем американский лидер проведет встречу раньше — с Владимиром Путиным или Петром Порошенко, Песков отметил, что урегулирование внутриукраинского конфликта куда важнее.

«Мы не вправе как-то комментировать приоритеты внешнеполитические других стран, в том числе Соединенных Штатов Америки. Это первое. И если подобная встреча в любом случае каким-то образом поспособствует урегулированию вот этого внутриукраинского конфликта, то мы будем только рады», — сказал Песков.

Телефонный разговор Трампа и Порошенко состоялся в ночь с 4 на 5 февраля. По версии администрации Порошенко, политики обсудили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе и выразили обеспокоенность из-за ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки. В сообщении Белого дома говорится, что Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы.