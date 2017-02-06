Еврей Райкин оскорбил: Россия – «некрофильское государство»

06.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Еврей Райкин оскорбил: Россия – «некрофильское государство»

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых»

  Россия является «некрофильским государством». Об этом, как передает «Петербургский авангард», сообщил народный артист РФ Константин Райкин во время поэтического моноспекталя «Над балаганом небо…» в Филармонии им. Шостаковича.

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых, — говорит актер. — Потом их именами называем улицы, площади, станции метро».

Кроме того, Райкин дал характеристику и Санкт-Петербургу, назвав город «прекрасным и ужасным». Актер напомнил о «вине государства» в «искалеченных судьбах русских поэтов».

«Многие гонения исходили из Петербурга — «прекрасного и ужасного», который хранит эти традиции и сегодня», — считает Ракин.

«Наш город бережлив — в этом его счастье и несчастье», — сказал артист.

P.S. Видимо, сломоной ноги перед Новым Годом ему оказалось мало...

Подарок на Новый Год: В Москве экстренно госпитализировали Константина Райкина

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