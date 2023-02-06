Грузия может возобновить авиасообщение с Россией

Председатель руководящей партии «Грузинская мечта» заявил, что Грузия поддержит возобновление авиасообщения с Россией в том случае, если Москва примет такое решение. Однако президент страны не планирует обходить наложенные Евросоюзом санкции.

Более того, она призывает пересмотреть политику в отношении нахождения россиян на территории Грузии и ужесточить ее. Со стороны Евросоюза также прозвучало предупреждение, что страны Европы должны соблюдать антироссийские санкции. В случае их обхода под ограничительными мерами могут оказаться сами эти государства.

Rusfact.com