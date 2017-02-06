Как «поют» русские пулеметы: ковровские оружейники рассказали о новых разработках

Специалисты ковровского оружейного завода им. Дегтярева обращаются с каждым пулеметом, который производят, не иначе как с ребенком - аккуратно и бережно. Оружейники утверждают, что у каждого пулемета есть свой голос, и сравнивают звук пулеметной очереди с песней. Сегодня завод подготовил первую партию новейшего пулеметов. Большая часть его тактико-технических характеристик засекречена. Однако сайту телеканала «Звезда» удалось выяснить некоторые особенности нового образца оружия.

По словам специалистов, пришло время для разработки нового пулемета. Одним из образцов стал – «Печенег-СП» (индекс ГРАУ—6П69).

«Новый пулемет создавался по заданию Минобороны РФ. Это глубокая модернизация пулемета «Печенег» калибра 7,62 мм. Основные задачи работы – это снижение веса, габаритов и улучшение эргономики», - рассказал сайту телеканала «Звезда» заместитель главного инженера, главный конструктор направления завода им. Дегтярева Андрей Макнин.

С момента проектирования до запуска пулемета в серию прошло 4 года, что считается нормальным временем для разработки нового оружия и прохождения всех необходимых испытаний.

Характеристики секретного пулемета

Ни конструкторы, ни испытатели не рассказывают о характеристиках пулемета в силу его секретности, но все же некоторые его особенности удалось выяснить.

Например, в пулемете используется новый для оружия металл – титан. В нем заменен ствол на оребренный без кожуха с принудительным охлаждением. Кроме этого в пулемете появились новые элементы, среди которых система рельсового крепления - планка Пикатинни для крепления унифицированного оптического прицела 1П89-3, телескопический и складной приклад удобный при стрельбе в бронежилете или зимней одежде. Появилась и тактическая рукоятка для удобного ношения, которую давно просили военнослужащие.

Версия пулемета для штурмовых отрядов специального назначения получила укороченный ствол с приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Также у пулемета появились быстросъемные сошки. Они могут устанавливаться в зависимости от боевой задачи стрелка, как и на газовую камеру, так и на дульный срез. Последний вариант увеличивает опорную базу и снижает рассеивание до 70 %. В то же время такое положение сошек не всегда удобно, так как ограничивает сектор огня по фронту без перемещения стрелка и/или оружия.

Одними из главных задач, которые стояли перед конструкторами, были уменьшение габаритов и массы пулемета, и они эту задачу решили.

«При транспортировке десанта части пулемета складываются и с ним можно свободно перемещаться в бронированной машине. В таком варианте пулемет короче на 3 см чем штатный автомат Калашникова», - рассказал инженер-конструктор стрелково-пушечного вооружения завода им. Дегтярева Владимир Лезов.

Надежность нового оружия

Надежность новых пулеметов подтверждена испытаниями, которые оружейники проводят в специальных климатических камерах. Там оружие подвергается термическому воздействию и воздействию атмосферных осадков. Кстати, некоторые пулеметы, в частности авиационные, выдерживают мороз до -80 градусов. Ручное стрелковое же оружие, как правило, способно решать задачи при температуре от -50 до +50 градусов.

В специальной контрольно-испытательной камере высоким давлением проверяются узлы запирания на безотказность оружия. После этого надежность подтверждается усиленным зарядом.

«Дитя механического цеха приходит сюда и оживает. Каждое изделие можно послушать, можно услышать, как оно работает,как оно «поет». У каждого своя характеристика. Всех приятнее «поют» наши авиационные пушки», - рассказал исполняющий обязанности начальника контрольно-испытательной станции Сергей Васильковский, добавив, что их отличает высокая скорострельность и мощь.

В бойнице пулемет проходит проверку на автоматику. Выбирается специальная лента определенной длины, и на стометровой трассе изделие проходит испытание на кучность. Этот параметр проверяется одиночными выстрелами. Каждый пулемет должен подтвердить параметры, которые заложены в его паспорте.

Так как это механическое изделие, бывают случаи и осечек. Если такое происходит, то, как выражаются между собой оружейники, «больное» изделие отправляют на «лечение». С завода изделие не может уйти с какими-то недочетами и недоделками.

Это особенность системы контроля качества завода. Каждое изделие проходит испытание стрельбой, а при поставке большого количества пулеметов из партии выбирается одно изделие, которое проходит испытания по всем параметрам, в том числе и на живучесть.

Сейчас конструкторы завода разрабатывают ряд специальных пулеметов, которые могут применяться в локальных конфликтах. Одни из главных задач – это уменьшение габаритов и массы. Кроме того, большое развитие получили роботизированные боевые модули. Над одним из таких пулеметов, который будет обладать большим боекомплектом, сейчас и работают в Коврове.

Автор: Михаил Рычагов

Фото: vitalykuzmin.net