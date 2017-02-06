Как Рейган и Тэтчер за Польшу мстили: санкции Запада против СССР о которых мы не знаем

5 февраля 1982 года Великобритания приостановила контакты с СССР на высшем уровне и сократила деятельность четырёх русско-английских договоров в области науки, здравоохранения и охраны окружающей среды. Месяцем ранее — 29 декабря 1981 года — санкции к СССР применили и США. О причинах столь серьёзных разногласий между Советским Союзом и западными странами — в материале RT.

Польские профсоюзы против

1981 год ознаменовался для Польши политическим и экономическим кризисом. Недовольство коммунистическим правительством угрожало перейти в открытое восстание. Во главе оппозиции стоял профсоюз «Солидарность» под руководством Леха Валенсы. Организация требовала передать всю власть Общественному совету народного хозяйства, состоящему из делегатов, направленных непосредственно трудовыми коллективами. Это представляло серьёзную опасность для просоветского режима в Польше — к осени 1981 года численность «Солидарности» составляла 10 млн человек (население Польши на тот момент — 36 млн). Действовал профсоюз весьма решительно: устраивал массовые забастовки и демонстрации, разрабатывал политические программы. Западный мир напряжённо ждал ответа Советского Союза и согласовывал план действий на случай его реакции.

Но действовать начал не СССР, а глава Польской объединённой рабочей партии, генерал Войцех Ярузельский. В декабре 1981 года он объявляет в стране военное положение, якобы предотвращая тем самым вмешательство Советского Союза. По другой версии, генерал сам звонил в Москву с просьбой о вводе войск в Польшу, но получил отказ. В пользу этого говорят стенографические записи, якобы сделанные во время разговора. Сам Ярузельский подлинность документов впоследствии отрицал.

Военное положение официально было введено в полночь 13 декабря с выступления генерала Ярузельского по телевидению: он обвинил «Солидарность» в разжигании братоубийственной войны. Власть перешла к специально созданному Военному совету национального спасения. Сразу после этого начались массовые аресты членов профсоюза (к концу 1981 года в тюрьмах пребывали более пяти тысяч активистов), закрылись границы, появился комендантский час, исчезла возможность беспрепятственно перемещаться между населёнными пунктами страны.

Реакция Запада

Эта мера стала полной неожиданностью для западных держав: осенью 1981 года европейские лидеры отметили потепление в отношениях между правительством в лице умеренного, как считалось в то время, Войцеха Ярузельского и оппозиции в лице Леха Валенсы. Да и рассматривали на Западе только тот вариант, при котором СССР вводит свои войска для борьбы с «Солидарностью», но никак не усмирение оппозиции руками самих поляков.

Войцех Ярузельский и Лех Валенса

Весь 1981 год протестная активность в Польше поддерживалась деньгами извне. Кроме того, на Западе пристально следили за советскими войсками, оставшимися на территории страны после весенних учений, готовясь ввести санкции (об этом ещё весной заявила Маргарет Тэтчер, предупреждая СССР о последствиях вмешательства). Советский Союз войска не ввёл, что тем не менее не помешало западным странам обвинить его в объявленном в Польше военном положении.

Первыми начали действовать США. 29 декабря 1981 года президент Рональд Рейган ввёл ряд экономических санкций против Советского Союза, главной из которых стал запрет продажи американским компаниям нефтегазового и электронного оборудования в СССР. Кроме «заботы» о Польше у администрации американского президента был вполне очевидный политический интерес: прервать строительство газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Планировалось, что по этому трубопроводу газ из Западной Сибири будет поступать в страны Центральной и Западной Европы, что, по мнению США, вело к энергетической зависимости их европейских партнёров от СССР и к появлению угрозы национальной безопасности Америки.

5 февраля 1982 года Великобритания также выразила своё недовольство военным положением в Польше, приостановив действие четырёх договоров с СССР: соглашений о сотрудничестве в области медицинских наук и здравоохранения, мирного использования атомной энергии, охраны окружающей среды и научных сельскохозяйственных исследований. Эти санкции не были столь радикальными, как меры, принятые Соединёнными Штатами, что объясняется экономической заинтересованностью Великобритании в сотрудничестве с СССР. Этот вывод подтверждается тем, что произошло с американскими санкциями в дальнейшем.

Летом 1982 года США ужесточили запрет, заявив, что теперь не только американские фирмы, но и их иностранные филиалы, а также компании других стран, имеющие американские лицензии, не могут продавать СССР оборудование. Это возмутило европейских лидеров (включая британское правительство), которые объявили американские санкции незаконными. Переговоры длились до осени, но запреты Рейгану всё же пришлось снять, и газопровод Уренгой — Помары — Ужгород был завершён (хотя и в меньшем масштабе) в 1984 году, и, к слову, для этого СССР прибег к частичному импортозамещению.

Отступление СССР

На первый взгляд, санкции Великобритании и США против СССР носили странный характер, ведь, по сути, Союз наказывали за то, чего не произошло. Но со стратегической точки зрения всё было логично: Западу не была нужна сверхдержава в лице СССР, и было необходимо подорвать могущество геополитического противника.

Хотя введение военного положения в Польше было выгодно Москве, она в данном случае выступала в роли наблюдателя. В то время советские войска воевали в Афганистане. Участвовать в двух конфликтах, да ещё и в условиях экономической изоляции, в планы руководства Советского Союза не входило. Де-факто подавление польской оппозиции в начале 1980-х стало делом чести для официальной Варшавы, которая всё меньше могла рассчитывать на помощь «старшего брата». А смерть Брежнева в ноябре 1982-го и желание польской верхушки стабилизировать ситуацию в стране привели к тому, что военное положение в Польше было отменено 22 июля 1983 года.

И хотя у власти всё ещё оставался Ярузельский, приход Горбачёва и его «новое мышление» в отношениях с США и их сателлитами привели уже к настоящей потере влияния СССР на страну соцлагеря. Коммунистический режим окончательно рухнул в Польше в 1989 году, а в 1990-м просоветского генерала Ярузельского на президентском посту в результате выборов сменил его идеологический противник Лех Валенса.