Комиссия РАН безосновательно признала гомеопатию лженаукой

Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований советует Минздраву изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник, а также ввести для них спецмаркировку и отдельную выкладку в аптеках.

Об этом говорится в опубликованном комиссией меморандуме. Ученые отмечают, что принципы гомеопатии и объяснения механизмов ее действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительных подтверждений ее эффективности нет.

"Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные", — говорится в документе.

Комиссия рекомендует Минздраву вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных лечебных учреждениях и не включать гомеопатию в стандарты оказания медпомощи и протоколы лечения.

В инструкции к препаратам следует включать сведения об отсутствии доказанной клинической эффективности, а для препаратов, которые фактически не содержат действующих веществ, — указывать только вспомогательные компоненты (вода, лактоза), отметили академики.

Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатические препараты совместно с лекарственными и перейти к их продаже за отдельным прилавком.

Комиссия РАН рекомендует медикам информировать пациентов о лженаучности гомеопатии, избегать сотрудничества с распространяющими ее организациями, а также отказаться "от неэтичной практики назначения гомеопатических препаратов для достижения эффекта плацебо".

Ранее СМИ сообщали, что выпускники московского медуниверситета имени Сеченова обратились к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах. Неэффективность гомеопатии доказана многими исследованиями, а ее применение крайне опасно, "например при онкологических, сердечно-сосудистых заболеваниях, психических расстройствах", — говорится в петиции, опубликованной на сайте change.org.