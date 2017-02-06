Медведев подписал распоряжение о передаче акций Уралвагонзавода Ростеху

06.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Премьер-министром России Дмитрием Медведевым подписано распоряжение о передаче 100% акций АО «НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса.

Распоряжение датировано 31 января, подготовлено оно во исполнение указа президента. Ростеху передаются 100% УВЗ, а также акции организаций, входящих в корпорацию и принадлежащих Российской Федерации. Также УВЗ исключается из спецперечня организаций, в которых позиция России как акционера предприятия определяется кабинетом министров, передает «Интерфакс».

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Уралвагонзавода госкорпорации «Ростех». До этого в Кремле отказывались комментировать появившиеся в октябре сведения о передаче УВЗ Ростеху.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 24 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,280