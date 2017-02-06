Медведев подписал распоряжение о передаче акций Уралвагонзавода Ростеху

Премьер-министром России Дмитрием Медведевым подписано распоряжение о передаче 100% акций АО «НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса.

Распоряжение датировано 31 января, подготовлено оно во исполнение указа президента. Ростеху передаются 100% УВЗ, а также акции организаций, входящих в корпорацию и принадлежащих Российской Федерации. Также УВЗ исключается из спецперечня организаций, в которых позиция России как акционера предприятия определяется кабинетом министров, передает «Интерфакс».

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Уралвагонзавода госкорпорации «Ростех». До этого в Кремле отказывались комментировать появившиеся в октябре сведения о передаче УВЗ Ростеху.

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