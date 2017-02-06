Слишком поздно сообразили, что находятся не в Евросоюзе. Мигранты в Мурманске пристали к русской девушке, итог: 18 – в больнице, 33 – в спецприемнике

Мигранты с Ближнего Востока, проездом заехавшие в одни из ночных клубов Мурманской области по привычке стали приставать к русским девушкам. Они слишком поздно сообразили, что находятся не в Евросоюзе.

Правоохранительные органы Мурманска не хотят поднимать эту тему и на все вопросы фактически отрицают факт «массового причинения телесных повреждений группе мигрантов». Тем не менее, местные пользователи социальных сетей с удовольствием делятся комментариями по поводу этого происшествия.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Норвегия депортировала за «плохое поведение» около 50-ти мигрантов с Ближнего Востока и Афганистана назад в Россию, с территории которой они якобы и прибыли в Норвегию. Прибыв в Россию, беженцы решили немного развлечься в местном ночном клубе «Гандвик» и подзабыв, где находятся, решили немного поприставать к русским девушкам.

Проблема заключалась в том, что в Мурманской области с толерантностью не так хорошо как в просвещенной Европе. Судя по откликам местных, мигранты пытались прятаться даже в частном секторе, где их находили и «воспитывали». Если бы не прибывшие наряды полиции, дело бы было совсем плохо, особенно на фоне мурманского морозца.

Кстати, судя по все тем же откликам, мурманские правоохранители, прибывшие на драку, тоже толерантностью не отличались и «призывая не чинить самосуд, исподтишка вносили свою лепту в воспитание гостей», сообщает newsli.ru.

Итоги: 18 мигрантов в больнице, 33 – топчут камеры местного спецприемника и очень хотят домой !!! Официального подтверждения информации от правоохранительных органов нет, может, не хотят давать очередной повод для западных измышлений о «дикой России».