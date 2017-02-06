Многоцелевой, интеллектуальный, беспилотный трактор разработан в России

Представляем разработку федерального научного агроинженерного центра ФАНО России — беспилотный многофункциональный трактор, или робот для выполнения широкого спектра задач в сельском хозяйстве. Представлена машина в агрегате с опрыскивателем (дифференцированно вносит химикаты), управляется без участия человека в автономном режиме по заранее заданным картам.

Перед опрыскивателем стоят датчики, которые анализируют количество азота в растениях. Это интеллектуальная машина позволяет совмещать 2 операции — внесение биопрепаратов и осуществление магнитной импульсной обработки растений блоком из 3 индукторов и 2 световых прожекторов. Машина адаптируется для работы с низкорастущими культурами в горизонтальном направлении и для садовых вертикальных деревьев. Все препараты в баке замешиваются в омагниченной воде, тем самым усвояемость растений этих препаратов гораздо выше обычного.