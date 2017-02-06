Небольшой портрет прогнившей «элиты»

Буквально сегодня, попалась мне на глаза дивная статья о жизни деток нашей илитки. Всем крайне советую оценить этот шедевр журналистики.

Очень интересно было прочитать о том, что же сама эта илитка думает о себе. Как для себя и для "быдла", т.е нас с вами, мотивирует свое сверхбогатство? Оказалось все до ужаса просто:

Ну Вы поняли? Вас и Ваших родителей обобрали, потому как:Мы таки даже знаем, были поближе к номенклатуре, КПСС, КГБ и бандосам. А Вы терпите, Вы же не были наглыми, злобными и жестокими! Вы не валили своих конкурентов в разборках, не выкидывали работяг на улицу, не отбирали квартиры у советских инженеров. Вы были обычными людьми и, поэтому сейчас обязаны бытьсудьба у Вас такая.

Так же внушает патриотизм новой золотой молодежи:

Ну Вы поняли, кто у нас в стране главные патриоты? Именно эти граждане хотят примирить нас с Вами, т.е утрированно красных,, с белыми. Дабы мы на их рестораны, машины, заводы, газеты и пароходы, свой "быдялдский хавальник" не разевали. Кидают с корпоративного стола народу не до конца обглоданные кости:, а то ведь могут и как в 90ые, даже костей не кинуть...

Ну и как завершающий аккорд, вот этот скрин:

И вот это видео:

Ну Вы, опять таки, поняли? Они будут нарушать правила, ибо 2 тыр это для них копейки, потому что машина "так и просит дать по газам", а то что иногда эксцессы, подобные тому что на видео, случаются...ну так..."Shit happens", как говориться в любимых ими штатах, где они собираются строить карьеру и бизнес.

Вывод, если кто-то его жаждет, очень прост и понятен: Илитка уверена в своей тотальной безнаказанности, не испытывает ни малейших моральных терзаний по поводу "лихих 90-ых" и "прихватизации", а так же, горячо любит нынешний режим в РФ, как обеспечивающий им материальные блага и защищающий их от "быдла", которое периодически можно, с разной степени толстоты, троллить в соц сетях.

Можно ли с ними во главе, победить в какой то новой ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ, полагаю вопрос риторический...