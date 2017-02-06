Небольшой портрет прогнившей «элиты»

Буквально сегодня, попалась мне на глаза дивная статья о жизни деток нашей илитки. Всем крайне советую оценить этот шедевр журналистики.
Очень интересно было прочитать о том, что же сама эта илитка думает о себе. Как для себя и для "быдла", т.е нас с вами, мотивирует свое сверхбогатство? Оказалось все до ужаса просто:
Так же внушает патриотизм новой золотой молодежи:
Ну и как завершающий аккорд, вот этот скрин:
И вот это видео:
Ну Вы, опять таки, поняли? Они будут нарушать правила, ибо 2 тыр это для них копейки, потому что машина "так и просит дать по газам", а то что иногда эксцессы, подобные тому что на видео, случаются...ну так..."Shit happens", как говориться в любимых ими штатах, где они собираются строить карьеру и бизнес.
Вывод, если кто-то его жаждет, очень прост и понятен: Илитка уверена в своей тотальной безнаказанности, не испытывает ни малейших моральных терзаний по поводу "лихих 90-ых" и "прихватизации", а так же, горячо любит нынешний режим в РФ, как обеспечивающий им материальные блага и защищающий их от "быдла", которое периодически можно, с разной степени толстоты, троллить в соц сетях.
Можно ли с ними во главе, победить в какой то новой ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ, полагаю вопрос риторический...
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