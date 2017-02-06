О парке «Патриот» и 3-х миллиардах рублей на «патриотизм»





До 2014 года в районе горы Гасфорта проходили патриотические байк-шоу, которые проводили "Ночные волки". В целом, они сыграли определенную роль в поддержке местного пророссийского движения, как собственно и сами "Ночные волки" в ходе событий февраля-марта 2014 года. По итогам Крымской весны, "Ночные волки", помимо получения прочих плюшек (включая многомиллионное финансирование), начали продавливать проект строительства в районе горы Гасфорта патриотического парка под названием "Патриот".



Для этого планировалось привлечь министерство обороны и солидный бюджет, а так же заручится поддержкой губернатора, коим тогда был Меняйло. Но проект застопорился еще на этапе согласования, так как в рамках конфликта между правительством города и зак.собранием, проект парка попал в жернова идущего конфликта. "Ночные волки", посчитав, что отмашка сверху есть и выделение искомой суммы обговорено, подали формальную бумагу на строительство парка, где довольно абстрактно был описан его проект. Речь идет о территории около 267 га (аренда на 10 лет с годовой оплатой в 1,4 млн. рублей) и сумме в размере 3-х миллиардов рублей на строительство парка.



Далее их ждал неприятный сюрприз, так как депутаты зак.собрания во главе с Алексеем Чалым отказали в утверждении документов, резонно указав, что документы поданы неправильно. Вместо того, чтобы идти по пути согласования и исправления недочетов, Залдостанов полез в бутылку и публично вызвал Чалого на дуэль. В Зак.собрании над этим посмеялись и проект окончательно завис, став еще одним инфраструктурным висяком времен конфликта Чалого с Меняйло. После того, как Меняйло отправили "на повышение" в Сибирь, конфликт этот пошел на убыль, и казалось, что парк таки появится, тем более что не так давно, состоялось его формальное открытие, где присутствовал командующий Черноморским Флотом Витко, что намекало на то, что военные не отказались от идеи выделения средств на строительство парка. Далее в городе началась очередная серия информационной войны вокруг парка, которая вылилась в общественные слушания по поводу его необходимости, протесты экологов, серию публикаций за и против, а так же положительных и отрицательных комментариев от лидеров общественного мнения в Севастополе.



В Министерстве Обороны на это посмотрели и видимо решили "Ну его нафиг", заявив, что в эти разборки они влезать совершенно не хотят. Залдостанов снова полез в бутылку, заявив, что министерство обороны приняло неверное решение и сейчас уже поздно соскакивать с темы, сославшись на некие связи в Москве. В итоге, проект парка на горе Гасфорта все равно задробили с согласия и.о. губернатора, и создали согласительную комиссию по выработке плана создания парка в другом месте. В состав вошли Залдостанов, командующий ЧФ Витко и спикер зак.собрания Алтабаева. Они в итоге и должны определиться с тем, где будет находится парк, его стоимость, а так же учесть пожелания сторон, дабы погасить конфликт. В ОНФ в качестве альтернативы предложили создать парк на Северной стороне 16-й, 24-й и 30-й батарей. Как по мне, если и там не смогут согласовать вопрос о парке "Патриот", то лучше его вынести на местный референдум, который можно в целях экономии объединить с ближайшими выборами губернатора, дабы жители сами определились, нужен ли им патриотический парк за немалые деньги.



Касательно того, куда можно ухнуть огромную кучу бабла "на патриотизм и культуру", то как мне представляется, в городе желательно реконструировать Малахов Курган и Исторический бульвар, реставрировать Дворец Пионеров, провести ремонт музея Черноморского Флота, почистить памятник Ленину на городском холме, решить вопрос с установкой памятника Потемкину, решить вопрос с увековечиванием событий Крымской весны, модернизировать инфраструктуру Херсонесского заповедника.