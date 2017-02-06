ОБСЕ подтвердило факт использование карателями РСЗО «Град» по мирным жителям

ОБСЕ подтверждает использование ВСУ РСЗО «Град» для обстрела мирных кварталов Донецка. Об этом говорится в официальном отчете организации.

3 февраля 2017 СММ ОБСЕ уточняла сообщения о жертвах боевых действий в результате вероломной Киевской агрессии.

Были зафиксированы десятки мест попадания снарядов РСЗО «Град» и установлены факты гибели среди мирных жителей города.

В Калининском районе Донецка наблюдатели зафиксировали результаты обстрела из РСЗО «Град». От ударной волны выбиты окна и были повреждены двери и ворота в радиусе 170 м. До основания был также разрушен магазин. В результате погибло двое мирных жителей.

БПЛА СММ зафиксировал пятиэтажное здание общежития, кровельный настил которого был сорван, а все окна разбиты.

Комендант общежития, где проживают беженцы с районов регулярно обстреливаемых ВСУ, сообщил, что двое переселенцев получили ранения.

Наблюдатели посетили морг, работники которого сообщили, что к ним доставили тело мужчины вместе с частичными останками другого погибшего.

На ул. Артема в Донецке СММ видела два свежих места ударов из РСЗО БМ-21 «Град», причем одно было на ступеньках у входа в жилой многоквартирный дом, а второе — на дороге в 15–20 м к северу от дома.

На ул. Собинова наблюдатели зафиксировали свежую воронку во дворе дома и определили, что она образовалась от попадания ракеты РСЗО (БМ-21).

На Киевском проспекте наблюдатели зафиксировали два места ударов.

На внешних стенах нескольких квартир с западной стороны были заметны пробоины, а также разбитые окна.

Команда СММ определила, что один удар был нанесен из РСЗО (БМ-21), а другой — из артиллерии калибра не менее 122 мм.