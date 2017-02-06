Откровения альфонса: «Создам иллюзию настоящего мужчины»

Аркадию уже 56, но, несмотря на возраст, он сохранил молодую стать и фигуру мужской конфигурации. Ту самую — с кубиками на животе. Он отличается от среднестатистического российского мужичка его возраста не только тем, что не изношен вкалыванием на стройке. Познакомились мы с ним случайно, но узнав, что я журналистка с удовльствием поделился со мной его жизненной историей.

Жить на полном довольствии у дам — это его жизненное кредо. И вовсе не потому, что ему лень работать или он не способен обеспечить себя, а потому что считает, что ему не нужна семья или дети. Он уверен, что всегда найдется женщина, которая будет в нем заинтересована настолько, что готова платить за его таланты в любом возрасте. Говорит об этом с гордостью и самолюбованием. Впрочем, мужчина он и правда видный. Привожу здесь его монолог. Фактически речь идет о мужской проституции, только поданной в красивой упаковке.

— Женщина должна брать лучшего мужчину из того, что есть. Проблема в том, что есть далеко не всегда и не у всех. Настоящих мужиков в женском понимании слова, не существует. А те, что встречаются — краснокнижные экземпляры. Их мало и с ними трудно ужиться. Под них нужно прогибаться, — рассуждает Аркадий. — Есть еще тип мягкотелых. Я их называю учениками, так как над ними нужно постоянно «работать», подгонять и проверять «домашнюю работу». С ними много возни, зато спокойнее и не нужно себя ломать. Оба варианта со сложностями и не каждой понравится.

Женская идея найти настоящего мужика, под которого не придется подстраиваться и прогибаться — утопическая в принципе. Но такие как я могут создавать эту утопию. Не за бесплатно, конечно. Собственно говоря, за иллюзию женщины и платят. Как говорится, кто дает money, тот и заказывает музыку.

Речь идет о сильных, доминирующих женщинах, которые не приемлют власти мужчины над собой ни в каком виде. В моем понимании это дамы, состоявшиеся на психологическом, финансовом и бытовом уровне. Можно сказать, что это альфа-самки.

Альфонсом я стал лет в тридцать с небольшим. Не планировал, боже упаси. Просто так сложились обстоятельства. Я по профессии психолог и всегда неплохо зарабатывал. Клиенток среди обеспеченных женщин и мужчин с половыми проблемами хватало, чтобы были средства не только на хлеб и масло, но даже на икорку на сим бутерброде. У меня всегда были постоянные источники дохода, которые до сих пор позволяют мне говорить, что я гораздо более обеспечен, чем среднестатистический мальчик-вьюноша-мужчина. Так что с финансовой выгодой мои альфонские приключения никак не связаны. Это скорее фетиш. Но уверяю, у многих современных юношей и мужчин до сорока есть вполне оформленные фантазии, связанные с Амазонками и они не только эротические (хотя и это тоже), но они имеют вполне меркантильную основу.

Что до меня, то сначала мне было интересно испытать, что значит быть под полным доминированием женщины и позволять ей полностью или частично меня содержать на период наших отношений.

Началось все с Бандитки. С нею я познакомился на какой-то тусовке уже и не помню. Мы переспали в тот же вечер у меня. Утром Бандитка сказала: «Ты меня устраиваешь. Завтра придешь ночевать ко мне». Оставила адрес и телефон на пятидесятидолларовой купюре и ушла.

Несмотря на свои неполные 20 лет и пару курсов ПТУ у Бандитки в 90-х был свой бизнес — несколько торговых точек на рынке, контейнеры с товаром и наемные работники. Я не вдавался в подробности ее «делопроизводства», но судя по некоторым фразам в ее разговорах с «коллегами» понял, что она была настоящей бандиткой. Уж больно часто фигурировало в ее речи словосочетание «незаконные обороты».

Несмотря на приличную разницу в возрасте между нами, она всегда сообщала мне начальственным тоном, где, когда и во сколько я должен появиться у нее, ничуть не интересуясь моими планами. Я принял ее правила игры: ехал туда, куда она говорила, ужинал с теми, с кем ей было нужно и спал там, где она указывала.

Конечно, за все платила только она, при этом почему-то считала меня божественным любовником. А закончилось все это так же внезапно, как и началось, но не без причины. Рэкетиры отбили у нее контейнеры с товаром, а затем отхватили и торговые точки. Ей стало не до меня, и роман-сказка сошел сам собою на нет.

После Бандитки ярким событием была Victoria‘s Secret. Я окрестил ее так за особую любовь к нижнему белью, которым она была просто одержима и тратила на него какие-то немыслимые суммы.

У нее был довольно успешный SPA-бизнес — достался от спонсора в юности. Познакомились мы на условиях делового партнерства. По рекомендации Victoria‘s Secret обратилась ко мне, чтобы я выступил инвестором ее проекта. Затея показалась мне прибыльной и интересной, и я вложился. А сам роман бурно и внезапно развился спустя пару лет после нашего знакомства. Как она потом рассказала, ей потребовалось время, чтобы присмотреться ко мне. Ее интересовал один пунктик в списке требований к мужчине, с которым она будет делить постель — верность.

С этой верностью мне приходилось отмечаться у нее, как на работе каждую ночь. Если я пытался соскочить под предлогом я еду в гости, напьюсь и заночую, она всегда отвечала однозначно резко: «Не придешь ночевать, на утро можешь не звонить и не появляться». В оправдание не принималось даже «в гости к маме».

Victoria‘s Secret несмотря на свою безумную любовь к сексуальному белью с мужиками сходилась трудно, хотя была эффектной. Знаю, что до меня и после она долго прожила в одиночестве. А вместе большую часть времени мы тратили на гастрономические туры по ряду заведений общепита в поисках каких-то особых вкусовых ощущений и очень «специальных» блюд. Я был что-то вроде карманной собачки-дегустатора. Не в прямом смысле конечно, мой рост 190 см, но так по крайней мере я себя чувствовал. Взамен отнятой у меня свободы Victoria‘s Secret щедро одаривала всем, чем я хотел и даже отдала свою машину — Mazda 323, чтобы я возил ее на работу и с работы.

Замуж за меня она не собиралась, но однажды предложила контракт на зачатие ребенка при условии, если откажусь от отцовства. Я не захотел, и мы расстались. Потом какое-то время поддерживали чисто деловые и дружеские отношения.

В 44 года я познакомился с 23-летней Криминальной актрисой. Дамочка умела с потрясающим талантом изобразить из себя невинную девушку. При этом у нее была собственная четырехкомнатная квартира в престижном районе, дорогая машина, строительный бизнес, приобретенные за счет манипулирования мужчинами и ребенок.

Гениальная мошенница! Меня же она содержала по полной программе: одевала, обувала, таскала по ресторанам, подарила иномарку. С ней было интересно, хотя и неспокойно. Тоже закончилось разговорами о детях, точнее шантажом. Шантажистка инсценировала «залет». Для этого сыграла целый спектакль: заплатила гинекологу, медсестрам, купила результаты УЗИ и снимки, и даже палату в клинике.

Закончилось все плохо: скандалами, угрозами и даже мордобоем. Потом я узнал, что она обобрала и меня. Я на съемной квартире прятал деньги для покупки дома. Как она об этом узнала, ума не приложу. Я был с ней на этой квартире всего-то пару раз и минут по двадцать…

После нашего расставания, спустя полгода продавец недвижимости, которому я передал деньги (он сразу не вскрыл банковскую упаковку) позвонил и сообщил, что пачки «пощипаны» и в некоторых из них вместо денег просто бумага. Было дико стыдно. Утешило, что Криминальная актриса кинула еще несколько папиков на очень приличные суммы. И закончилось для нее это очень печально — ее избили и отняли бизнес с квартирой.

В заключение хочу сказать, что подчинить себе альфонса (я про себя) можно, но шансов построить на этом продолжительные отношения — нет.

Я как-то, работая в эскорт-услугах эпизодическим консультантом-психологом, спросил у одной богатой, молодой и ухоженной постоянной клиентки, которая заказывала в интим-сервисе себе самцов, не унизительно ли ей приплачивать мужикам за то, что можно получить даром, состроив глазки. Ее ответ меня поразил: «Шалавы пусть строят глазки, а я — покупаю!».

А вообще скажу, что дама при деньгах готова платить, чтобы чувствовать себя желанной. Деньги — ничто. Жизнь проходит, ее не купишь, а каждому из нас нужен кто-то. Тот, с кем можно посидеть вдвоем на кухне, выслушать как прошел день или самому что-то рассказать. Секс интересен сначала, а потом важно тепло души. И его тоже, как и жизнь не купишь, но иллюзию создать можно, как и поверить в нее. Некоторые тратят годы в погоне за этой иллюзией, а другие тупо платят деньги. Пока есть спрос, будет и предложение.

От мужчин-альфонсов женщины не рассчитывают получить что-то уникальное в сексе. Им скорее нужен неуверенный в себе мужчина, который расшибется в лепешку, демонстрируя какой он замечательный любовник. И если он четко понимает, что это — работа, а не пытается совместить приятное с полезным, то без проблем. К тому же условно бесплатный секс это в любом случае построение каких-то отношений, пусть даже и кратковременных. А если их строить не хочется, а хочется просто развлечься?!