Паразиты хотят выбрать не Ангелу Меркель, а глобалисткого канцлера Мартина

Предвыборная кампания в Германия формально еще не началась, но по сути она уже в полном разгаре. Произошедшая на уходящей неделе смена руководства одной из двух правящих партий привела к тому, что шансы Меркель остаться канцлером после сентябрьских выборов стали еще меньше. Опросы уже сейчас показывают – немцы устали и хотят нового канцлера. Мартина Шульца - человека из Европы.

Опросы общественного мнения зафиксировали резкие изменения в предпочтениях избирателей. Их спровоцировало выдвижение в канцлеры нового лидера СДПГ – социал-демократы заявили, что на выборы 24 сентября их поведет Мартин Шульц, бывший до последнего времени главой Европарламента. Вскоре он возглавит и партию – нынешний председатель СДПГ Зигмар Габриэль сам сообщил об этом.

Габриэль, занимавший пост вице-канцлера и министра экономики пересел в кресло главы МИДа, освобожденная Франком-Вальтером Штанмайером. Который уже в ближайшее воскресенье, 12 февраля, станет президентом Германии – то есть займет высший, но абсолютно церемониальный пост в стране. А вот бороться за пост реального руководителя немецкой власти будет как раз Мартин Шульц – его социал-демократы выдвинули своим кандидатов в канцлеры. И не прогадали.

Как показывают последние опросы, за Шульца в качестве канцлера проголосовали бы 50 процентов немцев, в то время как за Ангелу Меркель всего 34. Это, конечно, сенсация – которую не отменяет даже то, что в Германии нет никаких прямых выборов канцлера. 24 сентября немцы будут голосовать за партии – и кто получит больше голосов, тот и сформирует новое правительство. Сейчас правит «большая коалиция», в которую объединились ХДС-ХСС и СДПГ – но обе ее части выдвинули своих кандидатов.

Условные «правые» - Меркель, условные «левые» - Шульца. Останется ли после выборов эта коалиция или нет, никто не знает – все будет зависеть от результатов голосования. И еще недавно большинство наблюдателей считали, что при всех проблемах Меркель, ХДС-ХСС в любом случае наберут больше всех голосов, а, значит, именно их кандидат и станет, то есть останется, канцлером. Но с приходом Шульца ситуация начинает стремительно меняться.

Уже сейчас опрос DeutschlandTrend, проведенный телекомпанией ARD, дает новую картину. Шульц имеет практически одинаковую с Меркель популярность – при этом видеть его на посту канцлера хотят больше избирателей. И самое главное – рейтинг СДПГ резко пошел вверх. С 21 процента он вырос до 29 – а поддержка ХДС-ХСС упала с 37 до 34. Да, есть эффект «эйфории от нового лица», но тенденция все равно видна. Такого маленького разрыва, в 4 пункта, между двумя главными политическими партиями Германии не было почти пять лет – то есть социал-демократы практически всегда безнадежно отставали. Теперь, с приходом Шульца, у них появился реальный шанс кардинально изменить ситуацию – и время для этого есть. До выборов больше 7 месяцев.

При этом СДПГ не нужно обгонять ХДС-ХСС, да это и невозможно – им достаточно финишировать с небольшим отрывом. Таким как сейчас – в 3-4 процента. Тогда Шульц практически неизбежно станет канцлером. Почему?

Потому что есть два основных варианта будущей правящей коалиции. Так как ни одна из партий не наберет 50-процентов, нужно будет договариваться.

Можно сохранить нынешнюю коалицию – христианские демократы вместе с социал-демократами. Но уже на новых условиях, не таких как в 2013-м, когда СДПГ набрала на 11 процентов меньше ХДС-ХСС – если сейчас Шульц обеспечит своей партии не сильное отставание от партии Меркель, то социал-демократы смогут диктовать свои правила. И нет сомнения, что главным из них станет получение кресла канцлера для Шульца. Смогут ли в ХДС отказаться от этой уступки, отстоять место для Меркель? Нет – у них просто не будет пространства для маневра.

У христианских демократов не получится создать другую коалицию – то есть объединится с кем-то еще, кроме социал-демократов. Нет, формально им могут прийти на помощь свободные демократы из СвДП – но этой небольшой либеральной партии еще надо пробиться обратно в бундестаг, что весьма проблематично. Да и в случае попадания в парламент их голосов не хватит для образования парламентского большинства. Нужен будет кто-то еще. Теоретически союзником могут стать «зеленые» - их 10 процентов сильно помогут. Но «зеленые» не пойдут к слабеющей Меркель – они предпочтут набирающего силу и электорально более близкого Шульца.

То есть кроме СДПГ блокироваться ХДС-ХСС будет не с кем – тем более что справа ее впервые в истории ФРГ будет подпирать настоящая правая партия: «Альтернатива для Германии». Евроскептики не просто пройдут в бундестаг, они станут третьей партией страны – вопрос только в том, сколько голосов в диапазоне от 10 до 20 процентов они получат. Но вступать с ними в коалицию никто из «солидных» партий не сможет и не будет – как же, это же опасные радикалы и чуть ли не экстремисты.

Так что ХДС-ХСС придется пожертвовать Меркель чтобы остаться у власти – что в самой партии (и уж тем более в ее баварской «сестре») сделают, кстати, с большим, хотя и не афишируемым, облегчением. За 15 лет партийного руководства от Меркель устали и сами христианские демократы – тем более что в последние пару лет своей миграционной политикой канцлер вызывала сильное недовольство и среди однопартийцев.

Но даже если представить себе, что Меркель не захочет уходить, а в самой ХДС не смогут справиться с ее амбициями, то у СДПГ остается запасной вариант – образование другой коалиции. «Красно-красно-зеленой», как ее называют в Германии – то есть союза СДПГ, «Левых» и «Зеленых». И эту коалицию опять-таки возглавит Мартин Шульц.

Так что у этого 61-летнего политика пока что есть неплохие шансы стать следующим немецким канцлером. На него явно делает ставку и часть немецких элит, и атлантические круги, и наднациональные элиты, для которых критически важно, чтобы Германия не пошла по неверному пути Трампа. Понятно, что сейчас в ФРГ нет предпосылок для победы условных «националистов» и «изоляционистов» - но даже 20 процентов «Альтернативы» это очень много для страны, на которой из всех сил оттачивали политкорректность.

Меркель же уже становится обузой – причем не только для собственной партии, но и для атлантических элит в целом – пришло время менять ее на свежего бойца. Шульц принадлежит к совершенно «евросоюзным» немцам – его политическая карьера связана с Европарламентом, в котором он провел 22 года. Он больший еврооптимист и атлантист чем кто-либо – и в условиях новой геополитической реальности будет бодаться и с Трампом, и с Путиным.

Ну то есть делать вид, что бодается - в реальности немецкие элиты пока что не понимают, как им совместить свое европейское лидерство с ростом полулярности евроскептиков как в самой Германии, так и во всей Европе, атлантическую солидарность с антиеэсовским президентом США, санкции против России с желанием развивать с ней торговлю.

Впрочем, чтобы стать канцлером бывшему футболисту, бывшему алкоголику, не закончившему институт, еще предстоит сохранить свою нынешнюю популярность до конца предвыборной кампании – последние выборы на Западе демонстрируют столько неожиданных поворотов, что зарекаться нельзя от ни от чего.

И что-то подсказывает, что канцлерство Шульца, даже если оно случится, не будет долгим.