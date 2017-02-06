Помощь близко

Амбулатория в селе Целинное Ширинского района обеспечивает квалифицированной медицинской помощью население трёх сёл: помимо целинников здесь обслуживают также жителей Фыркала и Солёноозёрного.

А это — порядка трёх тысяч человек, значимость данного социального объекта не вызывает никаких сомнений. И именно поэтому сельскую амбулаторию недавно посетил глава Хакасии Виктор Зимин.

Руководитель республики побывал здесь в ходе рабочей поездки в Ширинский район. Виктор Зимин осмотрел небольшое, но современное здание, пообщался с медперсоналом. Глава Хакасии считает очень важным — и он это не раз отмечал, — чтобы качественную первичную медицинскую помощь рядом со своим домом получали не только жители городов и крупных районных центров республики, но и каждый житель небольших сельских поселений. Особенно, когда дело касается неотложной помощи больным людям. Увиденным и услышанным глава республики остался доволен.

Заведующая Целинной амбулаторией, врач общей практики Нина Алтынбаева охарактеризовала существующие сегодня условия своей деятельности на благо сельчан словами: «Небо и земля!»

— Всё у нас новое, всё современное, удобное — и оборудование, и мебель, и само здание. Принимаем и взрослых, и детей. В день нас посещают около 18 человек, но иногда и до 50, — сказала Нина Алтынбаева.

В сельской амбулатории можно получить консультацию педиатра, воспользоваться услугами процедурного кабинета, провести диагностику, сдать биологические материалы для проведения лабораторных исследований, сделать ЭКГ.

Напомним, новое здание амбулатории в Целинном открыло двери для первых пациентов в августе 2015 года. До этого такого современного медучреждения тут никогда не было: прежде его функции выполняли несколько кабинетов в обычном двухэтажном бараке. Появление нового

медпункта стало возможным благодаря социальному партнёрству властей республики, Ширинского района и сельсовета с компанией «Ингосстрах». Здание амбулатории построили в сжатые сроки и качественно, были закуплены необходимое медицинское оборудование, мебель и спецтехника (всего около 70 наименований). Здание Целинной амбулатории соответствует всем существующим современным требованиям и стандартам. Работающие специалисты оказывают посетителям качественную первичную медико-санитарную помощь, а стоящий рядом с медпунктом санитарный автомобиль в любое время суток готов перевезти «экстренного» больного в районную больницу села Шира.

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