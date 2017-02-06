Пожарный погиб при спасении людей в Москве

06.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

При пожаре в многоэтажном здании в столичном районе Зябликово героически погиб спасатель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В ночь на понедельник в одной из квартир жилого дома по адресу Шипиловская улица, дом № 39 произошел пожар. Прибывшие на место пожарные спасли шесть человек, включая двоих детей, передает ТАСС.

«В результата выброса пламени из горящей квартиры получил ожоги один из спасателей, несмотря на оказанную помощь он скончался», - говорится в сообщении.

Тушением пожара занималось семь пожарных расчетов, сообщалось также об одном погибшем.

 

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