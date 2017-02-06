Реквием по багряному листопаду

2 февраля в республиканской филармонии состоялся концерт-реквием.

Боль не знает социальных различий. 25 декабря, когда в Сочи потерпел крушение Ту-154 с ансамблем Александрова на борту, Светлане Окольниковой (не министру культуры Республики Хакасия — человеку) было по-настоящему больно и горько. А ещё в душе была надежда — глупая, отчаянная: вдруг журналисты что-то напутали, вдруг ошибка, вдруг...

— В тот день мне позвонила хорошая знакомая, сказала, что видела информацию о крушении в бегущей строке одного из центральных телеканалов, — вспоминает Светлана Анатольевна. — Я тут же начала звонить на личные телефоны художественного руководителя ансамбля Валерия Халилова, директора департамента культуры минобороны Антона Губанкова и его помощницы Оксаны Бадрутдиновой — тишина... Уже позже удалось дозвониться до минобороны России, они и подтвердили: разбились все, кто к нам с гастролями приезжал.

...2 февраля, на сороковой день после сочинской трагедии, в Хакасской республиканской филармонии имени

В.Г. Чаптыкова было особенно многолюдно. Звучали Бетховен, Свиридов... Халилов... Как-то необычайно легко в этот вечер порхала дирижёрская палочка Вячеслава Инкижекова, пронзительно играл оркестр, трогательно, с душой исполняли программу солисты филармонии и приглашённые исполнители.

Это был концерт-реквием, концерт-прощание — так хакасские музыканты отдавали дань памяти своим коллегам и большим друзьям.

— Это огромная утрата для российской культуры, — говорит дирижёр симфонического оркестра, директор филармонии Вячеслав Инкижеков. — Ушли талантливые музыканты, и восполнить эту потерю будет очень трудно. Халилов был просто феноменальным руководителем с уникальными музыкальными способностями. При этом никаких звёздных замашек. Всегда прост и доброжелателен. Когда они приезжали к нам с гастролями буквально год назад, мы объездили всю Хакасию. Гастроли выдались трудными. Тяжело было даже местным музыкантам, а он всегда свеж, подтянут и улыбается — колоссальная трудоспособность.

Под звуки «Траурного марша» Бетховена на большом экране мелькали фотографии с лицами музыкантов ансамбля из другой, параллельной реальности, где все ещё живы. Вот молодая пара солистов, они поженились и светятся от счастья, вот кадры с концертов, и тут же известная общественница, спасшая сотни детей от ужаса войны на Донбассе, доктор Лиза, принимает на руки испуганного малыша, а следом по-военному собранный Халилов взмахивает дирижёрской палочкой. Какими они были людьми, о чём мечтали, к чему стремились?

— Хотите знать, каким Халилов был человеком? Я расскажу. Однажды он просидел в приёмной ректора «Гнесинки» три часа, чтобы попросить не отчислять студента, которого посчитал талантливым. Три часа! Главный военный дирижёр России, народный артист, легенда, которой рукоплескали по всему миру! — с трудом сдерживает эмоции Окольникова. — Он был гениальным музыкантом и при этом очень простым в общении и открытым человеком. Ещё пример: им нужно было лететь в Японию с концертом, а тут приглашение в Хакасию. Валерий Михайлович вполне мог отправить к нам запасной состав ансамбля, но — нет. Второй состав поехал в Японию, а ведущий — к нам, чтобы проехать с гастрольным туром по районам республики.

Он, и правда, жил открытой душой. Именно таким Халилова и запомнили в хакасской глубинке. Он запросто пожимал и мозолистую руку простого крестьянина, и холёную руку чиновника — и этим покорял людей. Отдельно вспоминали в этот вечер Антона Губанкова, талантливого журналиста и филолога, который управлял департаментом культуры минобороны, и его помощницу Оксану Бадрутдинову.

— С Оксаной мы сдружились настолько тесно, что даже Новый год собирались отмечать у нас, в Хакасии. Она хотела с родителями и друзьями приехать на праздники, — продолжает Светлана Окольникова. — А Антон Губанков... С ним дружили девять лет. Я как-то позвонила ему и говорю: нам нужно три тысячи книг для библиотек, нет денег, чтобы книжные фонды пополнить. Он засмеялся: будут тебе, говорит, книги. И нам прислали самолёт, полный просто потрясающих подарочных энциклопедических изданий. Мы бы не смогли себе такое позволить. И всё он делал так, на пять с плюсом. Губанков — эталон, таких менеджеров от культуры просто больше нет.

Многие в зале не сдерживали слёз: уж слишком проникновенно исполняли свои песни солистки филармонии Мария Агеева, Наталья Титова и другие хакасские вокалисты. Целый шквал аплодисментов достался маленькой восходящей звёздочке Хакасии Евгению Бершу, который уже стал победителем всероссийского вокального конкурса.

— Я заплакала, когда на сцену вышла солистка Центрального военного оркестра минобороны России Наталья Манулик, — делится впечатлениями абаканский музыкант Виктория Мартьянова. — Голос великолепный, и с таким чувством она пела. Очень понравилась композиция Валерия Халилова «Багряный листопад» — тонкая, эмоциональная вещь. Наверное, и сам автор был таким: с одной стороны — военный, выдержанный, подтянутый, а с другой — музыкант, эмоциональный, с ранимой душой. До сих пор я под впечатлением от этого вечера. Прекрасный концерт.

Эмоционально говорил об ушедших музыкантах и глава Хакасии Виктор Зимин, который также пришёл в этот вечер в филармонию:

— Это были большие наши друзья, мои личные друзья. Первое соглашение министерство обороны России заключило именно с Хакасией, оно касалось сотрудничества в рамках культуры по целому ряду направлений... Это были не просто масштабные люди, это достояние России, достояние мирового уровня, мировой культуры. Они были сверхчеловечными. Сверхзанятые, но они всегда находили время на визит в республику. Лично приезжали в маленький уголок России, полностью выкладывались на концертах, на форуме. Они навсегда останутся в нашем сердце. Оксана Бадрутдинова ещё девочкой совсем была, замужем не была, счастья-то не видела. Всегда готовы были нам помогать… Потому я и говорю, что это было не сотрудничество, а что-то большее, близкая-близкая дружба. Безумно жаль, что их больше нет.

Ансамбль Александрова ждали в Хакасии к 9 Мая. Музыканты обещали проехать по республике и повторить большой гастрольный тур. А в День Победы выступить на Первомайской площади Абакана. Без них концерт, конечно, станет другим, но Хакасия будет помнить, какими они были музыкантами, людьми, друзьями.

* * *

На потерпевшем крушение самолёте Ту-154 министерства обороны РФ, выполнявшем рейс из Москвы в Сирию, находились 92 человека, 64 из которых — артисты ансамбля имени А.В. Александрова. Кроме того, на борту были глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».

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