Решение России закрыть границу с Белоруссией вызвало панические настроения в Литве

Решение в России о возобновлении пограничного контроля с Белоруссией вызвало активную реакцию в Литве. Местные перевозчики и предприниматели бьют тревогу: им грозят серьезные проблемы, вплоть до закрытия бизнеса. Прежде всего это связано с тем, что после ввода российской стороной предварительного электронного декларирования грузов, литовские перевозчики могут пользоваться ею только с помощью партнеров из России.

По мнению главы ЗАО «Балтасис Грифас» Сергеюса Лебедиса, данное решение Москвы может вывести с рынка перевозчиков из Литвы, а на их место придут россияне и белорусы. Важно отметить, что литовские перевозчики доставляют немалую часть грузов в РФ посредством автомобилей малой грузоподъемности.

Руководитель литовской компании-перевозчика ЗАО «Эглиана» Арвидас Драсутавичюс, комментируя ситуацию, отметил, что введение проверок на погранпостах грозит не только удлинением процесса доставки грузов, но и подорожанием продукции. Это связано с вероятными дополнительными расходами на выгрузку и погрузку товаров, которую вправе потребовать российские пограничники с целью проверки.

Помимо этого, литовские предприниматели встревожены тем, что в текущем году может быть принят новый закон, в соответствии с которым за проезд по федеральным дорогам РФ будет взыматься налог не только с большегрузов, но и с транспортных средств массой 3,5 т. А это именно тот транспорт, который чаще всего задействуется перевозчиками из Литвы для доставки грузов в Россию.

В совокупности данные факторы могут стать причиной значительного снижения производства на предприятиях Литвы, поскольку утрата российского рынка грозит застоем продукции на складах — в ЕС достаточно собственной.