Ростовская область – в пятерке лидеров по приросту промпроизводства

Объемы индустриального производства Ростовской области за минувший год выросли на 12,6%, сообщает Ростовстат. По этому показателю регион занимает пятое место в общероссийском рейтинге. Известно, что эту позицию Ростовская область делит с Тульской.

По подсчетам специалистов Ростовстата, наибольший прирост наблюдается в производстве сельскохозяйственных машин: за 2016 год промпредприятия региона изготовили более чем на 35% больше единиц сельхозтехники и комплектующих для нее, чем годом ранее. Для производства электрооборудования, оптического и электронного оборудования положительная динамика производства превышает 44%. Отмечен также прирост в нефтепроизводстве – 34%. Также ведомство сообщает о приросте производства предприятий обрабатывающей промышленности, этот показатель равен 13,6%. Производство и распределение электроэнергии, воды и газа за 2016 год увеличилось на 10,5%.

Добавим, в некоторых отраслях индустриального производства в регионе зафиксирован спад. Так, за 2016 год на 11% уменьшились объемы полезных ископаемых. Также небольшое снижение зафиксировано в пищевой отрасли – 0,4%.