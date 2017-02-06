Русский спецназ ведет охоту на ИГИЛ в провинции Алеппо – уникальные кадры

Сообщается, что русский спецназ проводил боевые рейды совместно с подшефными отрядами Сирийской армии, нанося большой урон силам террористов.

На обнародованных кадрах снайперы спецназа ССО ВС России охотятся за снайпером ИГИЛ в восточной части провинции Алеппо.

С начала контртеррористической операции Вооруженных Сил РФ в САР, они помогли силам союзной Сирийской армии вернуть обширные территории в разных регионах страны. Кроме того, вступление в войну России оказало большое влияние на восстановлению боевого духа бойцов правительственных войск, пребывавших в смятении после поражения в провинции Идлиб весной 2015 г.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.