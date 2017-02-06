США нашли повод чтобы снять санкции с России. Украину очередной раз предали

Длительное пребывание в условиях низких температур при постоянных вибрационных перегрузках отрицательно влияет на мозговую деятельность. При этом полностью теряется понимание причинно-следственных связей и исчезает объемное восприятие реальности – мир для пострадавшего превращается в плоскую черно-белую картинку. Наиболее наглядно это проявляется у адептов майдана, которые до сих не могут прийти в себя после переохлаждения зимой 2013 – 2014 года. Во множестве полутонов, которые характерны для международной политики, представители этой секты различают лишь черное и белое, из которого затем выбирают наиболее устраивающий их вариант и связывают с ним огромные ожидания, чтобы впоследствии в очередной раз устроить разочароваться и устроить вселенский плач: «Нас предали!».

В недавней речи нового постоянного представителя США при ООН Никки Хэйли они услышали то, что хотели услышать: «США продолжают осуждать и призывают немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине». Но при этом адепты майдана уже третий год не могут или не хотят понять, что в торге между США и Россией речь идет исключительно об интересах этих стран. Интерес Украины, как государства, там даже не рассматривается — даже в обамовской методичке, которую

Об этом свидетельствует заявление представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что если Россия и США будут совместно противостоять террористической группировке «Исламское государство» (ИГ — запрещена в России), то в скором времени санкции с РФ могут быть сняты. А ведь это очевидно – в выборе союзника для борьбы с ТОЗР ИГИЛ у США нет никакого выбора, кроме России. Рассматривать в качестве полноправных союзников любительскую армию Ирака, находящуюся на содержании у США или Турцию, решающую свои локальные задачи, попросту глупо. По большому счету, разумный и логичный шаг — Спайсер своим заявлением смещает акценты с Украины и Крыма в плоскость борьбы с терроризмом, а впоследствии это станет поводом для США отменить санкций в отношении России.

Нужно понимать, что вопрос Крыма будет спорным еще очень долгие годы, наверное, даже дольше, чем просуществует Украина в ее нынешнем виде. Только вот станет ли от этого легче тем, кто на майдане своими руками способствовал распаду Украины? В свое время США долгое время не признавало (в своих интересах, разумеется) присоединение Прибалтики к СССР и это никак не влияло ни на Советский Союз, ни на Прибалтику.

Между тем, кастрюлеголовая публика перенесла прогноз распада России с 2017 на 2027 год. Как говорится – дурень думкой богатеет!