Стали известны размеры надбавок пенсионерам за выслугу лет

06.02.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

2018 год является особенным в плане материального обеспечения российских пенсионеров. Дело в том, что власти ранее отчитывались о том, что не только полностью исполнят взятые на себя ранее социальные обязательства, но еще и дополнительно одарят нуждающихся людей выплатами, дабы помочь им в непростое время.

Стали известны размеры надбавок пенсионерам за выслугу лет

Еще в конце минувшего года правительство отчиталось перед населением о том, что в 2018 году для отдельных категорий пенсионеров будут воплощены приятные изменения. В частности, речь идет о надбавках.

На текущий момент известно, что за стаж 40 и более лет полагается пять дополнительных коэффициентов. Вместе с этим нужно понимать, что повышение пенсии за продолжение трудовой деятельности после ухода на заслуженный отдых не предусмотрено.

Стаж работы, который равен 35 годам у женщин и 40 годам у мужчин, приносит увеличение пенсии гражданина за счет надбавки как ветерану труда. Соответствующую надбавку можно получить, просто обратившись в местное отделение социальной защиты населения. Размер этой прибавки сугубо индивидуален, так как определяется на основе региона проживания пенсионера. Для москвичей ее размер составляет 495 рублей. Также для ветеранов труда предусмотрено большое количество льгот.

В заключение только лишь напомним о том, что в текущем году уже произошло несколько индексаций пенсионных выплат. Так, с 1 января неработающих пенсионеры получили повышение в размере 3,7 процента, тогда как с 1 февраля были проиндексированы пенсии для бывших сотрудников Следственного комитета и Генеральной прокуратуры.

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