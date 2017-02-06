Речь идет о Барри Принге, которого в 2008 году сбила машина в Киеве. Британское издание Daily Star сообщило, что тело бизнесмена Барри Принга, которого в 2008 году насмерть сбила машина в Киеве, доставили из Украины на родину в Великобританию. При этом журналистам стали известны шокирующие подробности. Так, издание сообщило об отсутствии в теле предпринимателя печени и почек.

В 2008 году украинского миллионера, заработавшего свое состояние на IT-технологиях, насмерть сбила машина, ехавшая со скоростью почти 130 километров в час. Трагедия случилась, когда бизнесмен вместе со своей женой — жительницей Украины Анной Зюзиной — ловил такси у одного из киевских ресторанов. Позже родственники погибшего обвинили украинку в организации заказного убийства своего супруга. После смерти Принга, его наследство оценили в 2,5 млн долларов.

Торговля органами на Украине неоднократно становилась предметом расследования журналистов. В частности, эта тема снова всплыла после начала антитеррористической операции киевскими властями. В 2014 году журналист украинского «17 канала» снял документальный фильм о торговле органами в своей стране. Все материалы журналисты передали Управлению по борьбе с организованной преступностью. По словам одного из реальных доноров, эта схема действует уже более 7 лет. Операции проводят по всему миру — в Баку, Эквадоре, Турции, Израиле.

В июне 2014 года в социальных сетях появилась переписка адвоката Юлии Тимошенко Сергея Власенко с «немецким хирургом» Ольгой Вибер (Olga Wieber) и командиром батальона «Донбасс» Семеном Семенченко. Речь в ней шла о торговле органами убитых и раненных бойцов украинской армии.

В начале АТО глава ДНР Александр Захарченко также сообщал, что при детальном осмотре захоронений убитых мирных жителей, оставленных при отступлении украинскими военными, обнаружилось, что у некоторых из них отсутствуют внутренние органы.