Убийство на глазах у всех: папаша из спецслужбы прикрывает сына-убийцу

В МВД РФ по Москве считают, что водитель "мерседеса", который насмерть сбил пешехода на Бауманской улице, мог уехать от следствия за границу. Александр Ломов был заочно арестован и объявлен в международный розыск, так как поиски в пределах страны не дали результатов.

— На основании ходатайства следователя ГСУ столичной полиции Тверским районным судом города Москвы в отношении водителя автомобиля "Мерседес", совершившего наезд на пешехода, а затем скрывшегося с места ДТП, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

Напомним, 21 декабря МВД РФ по Москве объявило в федеральный розыск Александра Ломова 1989 года рождения, находившегося в автомобиле "Мерседес" в момент ДТП на Бауманской улице в Москве. По мнению правоохранителей, именно он был за рулём иномарки. В розыск был объявлен и владелец иномарки, 28-летний Карен Губасарян. На его счету свыше ста штрафов за нарушения ПДД только за последний год.

Авария произошла 13 декабря на Бауманской улице в центре Москвы. Водитель иномарки скрылся после того, как насмерть сбил пешехода. Машину нашли брошенной вскоре после аварии, в ней обнаружили отпечатки пальцев двух мужчин.