Украина перебросила в Донбасс восемь комплексов «Точка-У»

06.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
 

Украинские силовики перебросили на юго-запад Украины восемь комплексов «Точка-У». Об этом сообщил замкомандующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, разведка самопровозглашенной республики зафиксировала два ракетных тактических комплекса на территории Авдеевского коксохимического завода, еще шесть «Точек-У» были замечены в Новобахмутовке на железнодорожной станции. Комплексы, как отметил Басурин, прибыли из Краматорска.

«Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки», - сказал представитель ДНР.

Ранее стало известно, что ВСУ возобновили обстрел Донецка днем 5 февраля.  Украинские силовики применили тяжелую артиллерию, выпустив по жилому массиву города 50 снарядов.

Фото: Минобороны Украины

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