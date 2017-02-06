Украина перебросила в Донбасс восемь комплексов «Точка-У»

Украинские силовики перебросили на юго-запад Украины восемь комплексов «Точка-У». Об этом сообщил замкомандующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, разведка самопровозглашенной республики зафиксировала два ракетных тактических комплекса на территории Авдеевского коксохимического завода, еще шесть «Точек-У» были замечены в Новобахмутовке на железнодорожной станции. Комплексы, как отметил Басурин, прибыли из Краматорска.

«Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки», - сказал представитель ДНР.

Ранее стало известно, что ВСУ возобновили обстрел Донецка днем 5 февраля. Украинские силовики применили тяжелую артиллерию, выпустив по жилому массиву города 50 снарядов.

Фото: Минобороны Украины