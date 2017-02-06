Украина теперь будет выкупать обратно свою же военную технику у Азербайджана

Азербайджан и Украина собираются обсудить вопросы расширения военно-технического сотрудничества

Об этом сообщил посол Украины в Баку Александра Мищенко.

«Скоро у нас состоится заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству. В Баку приедет большая делегация. Глубокое сотрудничество в военно-технической сфере — это индикатор отношений», — сказал Мищенко.

Он напомнил, что в начале 1990-х годов Украина оказывала поддержку Азербайджану в военной сфере, в этой связи сегодня Киев надеется на поддержку Баку по вопросу поставок некоторых видов вооружений.

«Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов нашего сотрудничества. Сегодня уже мы обращаемся к Азербайджану за помощью в поставках некоторых видов военной техники», — отметил он.

Украина была поставщиком техники в Азербайджан не только в 90-е годы, но и в 2000-е годы. Таким образом, Украина теперь будет выкупать обратно свою же технику. Еще одним поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия. То есть на Украину также может попасть и российская техника.