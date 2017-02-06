В Астрахани вынесли первый в России приговор за недоносительство на террориста

06.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Астрахани вынесли первый в России приговор за недоносительство на террориста

В Астрахани вынесен первый приговор по так называемому пакету Яровой. Осужденный знал, что его друг участвовал в вооруженных формированиях на стороне террористов и не сообщил об этом правоохранителям.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ по Астраханской области. Согласно приговору, местный житель обязан выплатить штраф размером в 70 тысяч рублей.

Представители прокуратуры рассказали, что осужденный располагал сведениями о подготовке друга в лагеря террористов. Однако он не сообщил о происходящем блюстителям закона.

Напомним, в декабре сотрудники ФСБ задержали в Дагестане террористов, планировавших взрывы в Москве

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 28 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
79, за 0,305