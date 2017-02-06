В Астрахани вынесли первый в России приговор за недоносительство на террориста

В Астрахани вынесен первый приговор по так называемому пакету Яровой. Осужденный знал, что его друг участвовал в вооруженных формированиях на стороне террористов и не сообщил об этом правоохранителям.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ по Астраханской области. Согласно приговору, местный житель обязан выплатить штраф размером в 70 тысяч рублей.

Представители прокуратуры рассказали, что осужденный располагал сведениями о подготовке друга в лагеря террористов. Однако он не сообщил о происходящем блюстителям закона.

Напомним, в декабре сотрудники ФСБ задержали в Дагестане террористов, планировавших взрывы в Москве